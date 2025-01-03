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2025-01-03 18:45:00

7米高米奇裝置海港城登場 限定店發售超過50款WISHER精品 新年祈求好運

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7米高米奇裝置海港城登場 限定店發售超過50款WISHER精品 新年祈求好運
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2025年即將到來，不少人開始準備新年開運小物，祈求新一年心想事成。專營各種 ART TOYSCULPTURE的藝術創作品牌URDU推出祈願系列，將於海港城平台設置7米高的巨型米奇WISHER，讓各位與米奇一起祈求新年有好運。 WISHER祈願之旅URDU期間限定店同步發售各款迪士尼人氣角色公仔。

7米高的巨型米奇WISHER

7米高的巨型米奇現身海旁

7米高的巨型米奇將於202513日至121日於海港城「海運觀點」平台現身。粉絲不妨與米奇一起擺出雙手合十、誠心祈求的姿勢打卡，與米奇一起祈求新年有好運來臨。

同時，URDU亦於13日在海港城設立POP UP STORE，發售祈願人偶。每款祈願人偶可以更換人偶表情，讓顧客因應個人喜好，為人偶選擇各款表情。全球限量100隻米奇和唐老鴨單色特別版7吋站姿公仔相信亦成為另一注目新品。 

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URDU WISHER–Where Miracles Happen

地址:海港城「海運觀點」

平臺日期:202513日至2025121

時間:早上10時至晚上10

URDU WISHER–Where Miracles Happen Pop-Up Store

地址:海港城海洋中心二階(OC 226-7號舖dunhill)

日期:202513日至2025121

時間:早上12時至晚上8

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