7米高米奇裝置海港城登場 限定店發售超過50款WISHER精品 新年祈求好運

2025年即將到來，不少人開始準備新年開運小物，祈求新一年心想事成。專營各種 ART TOY及SCULPTURE的藝術創作品牌URDU推出祈願系列，將於海港城平台設置7米高的巨型米奇WISHER，讓各位與米奇一起祈求新年有好運。 WISHER祈願之旅URDU期間限定店同步發售各款迪士尼人氣角色公仔。

7 米高的巨型米奇現身海旁

7米高的巨型米奇將於2025年1月3日至1月21日於海港城「海運觀點」平台現身。粉絲不妨與米奇一起擺出雙手合十、誠心祈求的姿勢打卡，與米奇一起祈求新年有好運來臨。

同時，URDU亦於1月3日在海港城設立POP UP STORE，發售祈願人偶。每款祈願人偶可以更換人偶表情，讓顧客因應個人喜好，為人偶選擇各款表情。全球限量100隻米奇和唐老鴨單色特別版7吋站姿公仔相信亦成為另一注目新品。