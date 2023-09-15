7-11印花：多啦A夢聯乘SOU・SOU精品登陸7-Eleven！縮骨遮/大頭咕𠱸/公仔

多啦A夢及SOU・SOU粉絲留意！7-Eleven再度推出第二浪《多啦A夢》聯乘SOU・SOU精品，當中包括超實用的「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」，以及「多啦A夢 | SOU・SOU 公仔」和「SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸」。將獨家和風圖案再次變奏出一系列質感好物，粉絲們必入手！

4款「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」

多啦A夢 SOU・SOU｜SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋 4款「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」分別印上《多啦A夢》可愛的頭像和SOU・SOU的印花圖案，可愛之餘又不失清新的感覺！最具特色分別是2款SOU・SOU標誌性的「數字遊戲」款及充滿日系風情的「微笑」款，前者設計色彩繽紛充滿夏日感覺，而後者則是俘虜你的少女心的粉紫色系。「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」美觀與實用同時兼備，傘面除了具有防UV 紫外線、抗紫外線指數 UPF40+ 功能，有效保護皮膚，更附帶吸水雨傘袋，雨傘袋內附超細纖維吸水毛絨可快速吸乾傘面上雨水，令雨水不會沾濕手袋。摺傘採用輕巧設計，約220g ，不論晴天/雨天都適用，隨身攜帶出外，CP值極高！４個款式分別呈現出簡約風、夏日活力和輕少女感，任你自由配襯不同造型都同樣吸睛！ 今次7-Eleven更推出1+1組合優惠—顧客以6張印花加$78隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套，即可再以優惠價加$36隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件，輕鬆換齊2款日系好物！

「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋 」 換購詳情 ： 印花派發詳情： 由即日起至2023年10月24日，顧客於7-Eleven分店*購物滿$20#即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。 換購詳情： 由2023年9月20日早上7時至10月27日儲齊6張印花加$78，隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套。 yuu 獎賞計劃會員專享： 推廣日期： 2023年9月20日起至10月24日。兌換日期為2023年9月20日早上7時起至10月27日，以8,800 yuu 積分加$65，隨機換購「 SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套。 1+1組合優惠換購詳情： 由2023年9月20日早上7時至10月27日，儲齊6張印花加$78，隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」 1套，另可再加$36隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件。

多啦A夢 SOU・SOU｜特別版「多啦A夢 | SOU ・ SOU公仔」 相信不少人小時候總會羨慕《多啦A夢》中的主角大雄擁有一隻來自22世紀的貓型機器人——多啦A夢，除了會用法寶幫助大雄渡過難關，更可以每日陪伴大雄生活和成長。這次7-Eleven為你帶來特別版「多啦A夢 | SOU・SOU公仔」，讓你實現兒時充滿童真的小願望！特別版「多啦A夢 | SOU・SOU公仔」身高８吋，設計採用經典的多啦A夢造型，他手中更有一把印上SOU・SOU「幽然款」圖案的和風扇子作點綴，可愛度爆燈！ 特別版「SOU SOU x 多啦A夢公仔」換購詳情： 由2023年9月20日早上7時至10月27日止，任何消費#加$199，即可換購1件，yuu會員可以8,000 yuu 積分加$150換購1件。數量有限，換完即止。

多啦A夢 SOU・SOU｜ SOU GOOD超柔軟大頭咕 𠱸 多啦A夢造型圓型抱枕前面印有萌萌的多啦A夢頭像，背面則印有SOU・SOU的「幽然」圖案，簡約而不失設計感，放於客廳或房間作點綴，一定可以為居家生活添上一份療癒感！多啦A夢超柔軟大頭咕𠱸於9月20日同步登場，SOU・SOU及多啦A夢的粉絲萬勿錯過。 「SOU GOOD超柔軟大頭咕 𠱸 」 換購詳情： 由2023年9月20日早上7時至10月27日以$99，購買「SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸」1件。數量有限，售完即止。 yuu 獎賞計劃會員專享： 推廣日期：2023年9月20日起至10月27日止。兌換日期為2023年9月20日早上7時起至10月27日。以8,000 yuu 積分 +$50，換購「SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸」1件。數量有限，換完即止。