7-11印花｜7-Eleven新春Sanrio「八小褔」錢罌 「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」指定3間分店登場！

今個新年,7-Eleven為各位帶來8位超萌 Sanrio characters 包括:Hello Kitty、Hangyodon(水怪)、Pompompurin(布甸狗)、Minna no Tābō (大口仔)、Ahirunopekkle(AP 鴨)、Kerokerokeroppi 以及 Little Twin Stars,化身成一套 8 款「Sanrio characters 圓咕 Luck」錢罌和大家喜迎龍年,個個都造型可愛,可收納硬幣或小物,又可作開運擺設,粉絲必搶!另外在指定3間7-Eleven 或 7CAFÉ+分店更會有限量特別版「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」,收藏價值極高,下文即睇換領詳情!

限量「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」

除了 8 款 「Sanrio Characters 圓咕 Luck」錢罌,7-Eleven 更推出限量「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」, Hello Kitty 塗上啞金色,配襯著充滿喜慶氣氛的紅色,令設計集華麗與貴氣於一身,加上 Tiny Chum 幸運代幣,寓意新一年黃金滿屋、盤滿缽滿,提升龍年福氣!限量特別版「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」由 1 月 17 日上午 7 時起至 3 月 1 日,於指定 3 間 7-Eleven 或 7CAFÉ+分店^登場,任何消費#即可加$68 換購「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」,產品數量有限,換完即止!

^「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」僅限於以下 3 間分店換購:

九龍尖沙咀海港城港威商場四樓 4015-6 號舖

7CAFÉ+概念店

九龍尖沙咀加拿分道 20 號加拿芬廣場地下 G21 號舖

九龍旺角西洋菜南街 158 號地下