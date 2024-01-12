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生活
2024-01-12 12:53:28

7-11印花｜7-Eleven新春Sanrio「八小褔」錢罌 「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」指定3間分店登場！

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7-11印花｜7-Eleven新春Sanrio「八小褔」錢罌 「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」指定3間分店登場！

7-11印花｜7-Eleven新春Sanrio「八小褔」錢罌 「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」指定3間分店登場！

今個新年，7-Eleven為各位帶來８位超萌 Sanrio characters 包括：Hello Kitty、Hangyodon（水怪）、Pompompurin（布甸狗）、Minna no Tābō （大口仔）、Ahirunopekkle（AP 鴨）、Kerokerokeroppi 以及 Little Twin Stars，化身成一套 8 款「Sanrio characters 圓咕 Luck」錢罌和大家喜迎龍年，個個都造型可愛，可收納硬幣或小物，又可作開運擺設，粉絲必搶！另外在指定3間7-Eleven 或 7CAFÉ+分店更會有限量特別版「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」，收藏價值極高，下文即睇換領詳情！

7-Eleven新春Sanrio「八小褔」錢罌

8 款「Sanrio characters 圓咕 Luck」錢罌特別以日本「達摩不倒翁」、「招財貓」作為設計靈感，揉合８位人氣大熱的 Sanrio characters 角色，獨家創作的圓咕碌超萌造型，每位角色既可愛又充滿福氣，再配上賀年圖案及花紋，例如桃花、幸運星星及賀件煙花等，絕對是賀年必備！每款錢罌各印有獨特的祝福詞包括：「開運」、「招財」、「智慧」、「平安」、「健康」、「富足」、「大吉」及「結緣」，寓意大家新一年好運連連，意頭十足，每款錢罌更附有專屬的幸運代幣，於金屬亮面材質上印有８位 Sanrio characters 相屬的好朋友，可謂喜上加喜！

限量「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」

除了 8 款 「Sanrio Characters 圓咕 Luck」錢罌，7-Eleven 更推出限量「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」， Hello Kitty 塗上啞金色，配襯著充滿喜慶氣氛的紅色，令設計集華麗與貴氣於一身，加上 Tiny Chum 幸運代幣，寓意新一年黃金滿屋、盤滿缽滿，提升龍年福氣！限量特別版「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」由 1 月 17 日上午 7 時起至 3 月 1 日，於指定 3 間 7-Eleven 或 7CAFÉ+分店^登場，任何消費＃即可加$68 換購「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」，產品數量有限，換完即止！

^「金色特別版 Hello Kitty 圓咕 Luck」僅限於以下 3 間分店換購：
九龍尖沙咀海港城港威商場四樓 4015-6 號舖
7CAFÉ+概念店
九龍尖沙咀加拿分道 20 號加拿芬廣場地下 G21 號舖
九龍旺角西洋菜南街 158 號地下

yuu 會員專享「賀年套裝限量版」

7-Eleven 更推出「賀年套裝限量版」供 yuu 會員獨家預訂，分別設有 2 套款式：「龍年開 運」賀年套裝及「盤滿缽滿」賀年套裝，每款套裝包括指定 4 款「Sanrio characters 圓咕 Luck」錢罌及 2 款利是封各 10 個（Hello Kitty 和 Minna no Tābō 款式）。無需印花，亦能 自選喜愛套裝，絕對不容錯過！由 1 月 17 日中午 12 時起至 1 月 23 日止(只限 7 天)，以 80,000yuu 積分即可預訂「賀年套裝限量版」1 套，可自選喜愛款式，每個款式只限 200 套 (共 400 套)，取貨日期於 2024 年 1 月 30 日至 2 月 5 日止，數量有限，換完即止，各位 yuu 會員要把握機會啦！

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7-Eleven新春Sanrio「八小褔」錢罌換領方法

印花派發詳情：
由 2024 年 1 月 17 日早上 7 時起至 2024 年 2 月 27 日，顧客於 7-Eleven 分店*購物滿$20# 即可享印花 1 個。其後每$10 可獲多 1 個印花，如此類推。

換購詳情： 由 2024 年 1 月 17 日早上 7 時起至 2024 年 3 月 1 日，儲齊 12 張印花加$88，即可隨機換 購「Sanrio characters 圓咕 Luck」2 個或儲齊 8 張印花加$48，即可隨機換購「Sanrio characters 圓咕 Luck」1 個。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠 — 換購「Sanrio characters 圓咕 Luck」： 推廣日期：由 2024 年 1 月 17 日起至 2024 年 2 月 27 日止。兌換日期：2024 年 1 月 17 日早上7時起至2024年3月1日，以8,800 yuu積分加$10，隨機換購「Sanrio characters 圓咕 Luck」1 個。

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