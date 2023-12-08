Sanrio粉絲又要出動啦！7-Eleven再度推出第二浪ANNA SUI聯乘Sanrio Hong Kong人氣角色精品，當中包括3款 限量版毛公仔連隨身鏡 ，分別有 Hello Kitty 、Kuromi及My Melody穿上黑色和紫色的小禮服，配上玫瑰和蝴蝶結的小飾物優雅登場！另外還有冬日必備的 暖笠笠柔軟毛毯 、 圓形陶瓷碟 及 3D公仔旋轉投影燈 ，款款都華麗型格又實用。全新系列將於12月13日登陸7-Eleven，各位ANNA SUI及Sanrio粉絲們記得搶購啦！

Hello Kitty ／Kuromi／My Melody 限量版「毛公仔連隨身鏡」

Hello Kitty、Kuromi 及My Melody 於聖誕前夕率先穿上華麗小禮服，盛裝現身7-Eleven！每款限量版「毛公仔連隨身鏡」附送一塊心形或圓形的指定款可拆式隨身鏡，只需要將鏡子放在毛公仔的身體上，毛公仔便仿如抱著鏡子一樣，變成迷你版座枱鏡！除此之外，毛公仔亦可承托手提電話，作手機架使用，一物二用！座枱公仔約高18cm大小適中，非常適合放在辦公室桌子或是家中化妝桌上，是實用又美觀的好物。今次限量版更可選擇喜愛款式，適合聖誕送給身邊的閨蜜好友！

限量版「毛公仔連隨身鏡」 推廣 活動詳情 ：

印花派發詳情：

由即日起至2024年1月1日顧客於7-Eleven分店*購物滿$20#即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：

由2023年12月13日早上7時至1月5日儲齊8張印花加$58，換購「ANNA SUI｜Sanrio characters限量版毛公仔連隨身鏡」1件。顧客可自行挑選喜愛款式，每人每日限換3件，數量有限，換完即止。

yuu 獎賞計劃會員專享：

推廣日期：2023年12月13日起至2023年12月15日止。兌換日期為2023年12月13日早上7時起至2023年12月18日。以8,800 yuu 積分+$48，換購「ANNA SUI｜Sanrio characters限量版毛公仔連隨身鏡」1件。顧客可自行挑選喜愛款式，每人每日限換3件，數量有限，換完即止。