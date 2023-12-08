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生活
2023-12-08 11:30:00

7-11印花：ANNA SUI聯乘Sanrio​​​​​​​精品登陸7-Eleven！毛毯/陶瓷碟/小夜燈/限量版毛公仔

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7-11印花：ANNA SUI聯乘Sanrio​​​​​​​精品登陸7-Eleven！毛毯/陶瓷碟/小夜燈/限量版毛公仔

7-11印花：ANNA SUI聯乘Sanrio​​​​​​​精品登陸7-Eleven！毛毯/陶瓷碟/小夜燈/限量版毛公仔

Sanrio粉絲又要出動啦！7-Eleven再度推出第二浪ANNA SUI聯乘Sanrio Hong Kong人氣角色精品，當中包括3限量版毛公仔連隨身鏡，分別有Hello Kitty、Kuromi及My Melody穿上黑色和紫色的小禮服，配上玫瑰和蝴蝶結的小飾物優雅登場！另外還有冬日必備的暖笠笠柔軟毛毯圓形陶瓷碟3D公仔旋轉投影燈，款款都華麗型格又實用全新系列將於12月13日登陸7-Eleven，各位ANNA SUI及Sanrio粉絲們記得搶購啦！

Hello Kitty／Kuromi／My Melody限量版「毛公仔連隨身鏡」

Hello Kitty、Kuromi 及My Melody 於聖誕前夕率先穿上華麗小禮服，盛裝現身7-Eleven！每款限量版「毛公仔連隨身鏡」附送一塊心形或圓形的指定款可拆式隨身鏡，只需要將鏡子放在毛公仔的身體上，毛公仔便仿如抱著鏡子一樣，變成迷你版座枱鏡！除此之外，毛公仔亦可承托手提電話，作手機架使用，一物二用！座枱公仔約高18cm大小適中，非常適合放在辦公室桌子或是家中化妝桌上，是實用又美觀的好物。今次限量版更可選擇喜愛款式，適合聖誕送給身邊的閨蜜好友！

限量版「毛公仔連隨身鏡」 推廣活動詳情

印花派發詳情：

由即日起至2024年1月1日顧客於7-Eleven分店*購物滿$20#即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：

由2023年12月13日早上7時至1月5日儲齊8張印花加$58，換購「ANNA SUI｜Sanrio characters限量版毛公仔連隨身鏡」1件。顧客可自行挑選喜愛款式，每人每日限換3件，數量有限，換完即止。

yuu 獎賞計劃會員專享：

推廣日期：2023年12月13日起至2023年12月15日止。兌換日期為2023年12月13日早上7時起至2023年12月18日。以8,800 yuu 積分+$48，換購「ANNA SUI｜Sanrio characters限量版毛公仔連隨身鏡」1件。顧客可自行挑選喜愛款式，每人每日限換3件，數量有限，換完即止。

Hello Kitty／Kuromi 暖笠笠柔軟毛毯

踏入12月天氣逐漸轉涼，這2款 「暖笠笠柔軟毛毯」一定是你今個冬季的必備好物！由 Hello Kitty及Kuromi 擔當主角，結合ANNA SUI的經典黑、紫色調及圖案元素，打造出這款柔軟毛毯。２款長形毛毯分別印上了穿著華麗禮服的Hello Kitty及Kuromi，襯托著ANNA SUI 的招牌印花，構圖相當精緻，毛毯一面是印有ANNA SUI x Sanrio characters的獨特設計，另一面則以素色為主。毛毯材用雙面絨材質，質地非常柔軟，保暖效果極佳。毛毯長約148cm，闊64cm，尺寸十分適合放在辦公室或家中使用

暖笠笠柔軟毛毯 換購詳情：

由2023年12月13日早上7時至2024年1月5日，任何消費#加$179，即可換購1款，yuu會員可以8,000 yuu 積分加$135換購1款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

My Melody／Cinnamoroll 圓形陶瓷碟

冬季是與家人好友聚會的季節，聚會除了美食更需要精美餐具，為派對帶來滿滿的儀式感！Sanrio characters２位超萌角色 My Melody 及 Cinnamoroll 齊齊換上新裝，化身２款「圓形陶瓷碟」可愛示人！陶瓷碟將ANNA SUI標誌性華麗設計融入其中，加上悉心打扮的２位角色，於節日派對時使用，定能令全場觸目！陶瓷碟用上食品級材料，安全耐用，可以放入微波爐！ 適合盛載不同派對的小食和甜點聚會時用作招待家人或好友，為氣氛注入滿滿儀式感！

「圓形陶瓷碟」 換購詳情：

由2023年12月13日早上7時至2024年1月5日，任何消費#加$99，即可換購1款，yuu會員可以8,000 yuu 積分加$55換購1款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

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Kuromi 獨家精品3D公仔旋轉投影燈

派對當然不能沒有燈光的點綴，這款3D公仔旋轉投影燈是派對必備好物！Kuromi 展現型格擔當的風範，變身成限量精品「Kuromi 3D公仔旋轉投影燈」，為你營造節日氣氛！於昏暗的環境下，開著立體公仔旋轉投影燈，便會投影出Kuromi 及 ANNA SUI標誌的蝴蝶、心形惡魔骷髏骨圖案，共有3種顏色及亮度可隨你切換，分別可顯示出白色、黃色及紫色的投影圖案。而且3D公仔旋轉投影燈能360度動態旋轉，更可換自己喜愛的投影燈片，以USB線充電，方便帶到派對當中， 增添一點氣氛！

Kuromi 3D公仔旋轉投影燈」 換購詳情：

由2023年12月13日早上7時至2024年1月5日，任何消費#加$199，即可換購1件，yuu會員可以8,000 yuu 積分加$155換購1件。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

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