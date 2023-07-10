7-Eleven一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

7-Eleven(7仔)的一年一度7.11大折日又到了！7仔為答謝顧客支持，將於明日7月11日推出連串優惠，包括購物滿$100即享77折優惠；用AlipayHK App掃描宣傳品上的二維碼，即可領取$10電子禮券1張；以恒生enJoy卡付款，更可賺3倍yuu積分回贈。另有多款DREYER'S及Häagen-Dazs雪糕雪條優惠，為夏日消暑降溫！今次優惠只限定一天，各位記得把握機會！

7.11 Day 優惠推介｜買滿 $100 即享 77 折優惠

「7.11 Day」將於7月11日早上7時起開始，當日只需買滿$100或以上，即可享77折優惠，更可配搭今期多款精選著數優惠使用，折上折抵上加抵！今期著數貨品包括消暑降溫的各款DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒、REAL DELIGHT燕麥乳酪、各款Häagen-Dazs雪糕批/迷你杯、各款GODIVA黑巧克力軟心雪條、卡樂B薯片系列、北川半兵衛商店伝說系列、各款啤酒，以及居家之選的LA天然4合1洗衣凝珠和安記溏心鮑鮑魚麵禮盒等，大量精選貨品任你揀！

同場加映，最新精品人氣角色LULU THE PIGGY精品連糖果，多款實用又可愛的精品，包括和風手挽袋連糖果、立體造型罐連糖果、陶瓷杯連糖果等，還有自家品牌7-SELECT x 鑽石酒家推出的一系列聯乘新品，均可享折扣！