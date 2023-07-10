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2023-07-10 16:33:10

7-Eleven一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

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一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

7-Eleven(7仔)的一年一度7.11大折日又到了！7仔為答謝顧客支持，將於明日711日推出連串優惠，包括購物滿$100即享77折優惠；用AlipayHK App掃描宣傳品上的二維碼，即可領取$10電子禮券1張；以恒生enJoy卡付款，更可賺3yuu積分回贈。另有多款DREYER'SHäagen-Dazs雪糕雪條優惠，為夏日消暑降溫！今次優惠只限定一天，各位記得把握機會！

一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

7.11 Day優惠推介｜買滿$100即享77折優惠

7.11 Day」將於711日早上7時起開始，當日只需買滿$100或以上，即可享77折優惠，更可配搭今期多款精選著數優惠使用，折上折抵上加抵！今期著數貨品包括消暑降溫的各款DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒、REAL DELIGHT燕麥乳酪、各款Häagen-Dazs雪糕批/迷你杯、各款GODIVA黑巧克力軟心雪條、卡樂B薯片系列、北川半兵衛商店伝說系列、各款啤酒，以及居家之選的LA天然41洗衣凝珠和安記溏心鮑鮑魚麵禮盒等，大量精選貨品任你揀！

同場加映，最新精品人氣角色LULU THE PIGGY精品連糖果，多款實用又可愛的精品，包括和風手挽袋連糖果、立體造型罐連糖果、陶瓷杯連糖果等，還有自家品牌7-SELECT x 鑽石酒家推出的一系列聯乘新品，均可享折扣！

一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

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7.11 Day優惠推介｜用AlipayHK App及恒生enJoy卡都有優惠

掃貨同時，只要用AlipayHK App掃描店內宣傳品上的二維碼，即可領取$10電子禮券1張，單一淨消費滿$30即時使用。又或者使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3yuu積分回贈，購買指定貨品更可獲取7yuu印花。要埋單再抵啲，更可以yuu積分換領7-Eleven電子現金券，攞盡著數！

7.11 Day優惠推介｜雪糕之選

今期77折優惠其中一個最吸引之處，是5天限定著數的DREYER'S D-COLLECTION各款雪糕批/雪糕杯/脆筒、DREYER'S REAL DELIGHT系列，當中更有DREYER'S D-COLLECTION全新推出的印度皇家茶及中式烏龍茶系列，在享受雪糕同時，也恍如品味頂級靚茶。

GODIVA黑巧克力軟心雪條(各款) $30／盒 折實價 $23.1／盒 DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒／ REAL DELIGHT燕麥乳酪條／雜果冰條／大豆製冰凍甜點／雪條(各款) $130／10件 折實價 $100.1／10件，平均 $10／件 Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯(各款) (不包括日本版) $120／6件 折實價 $92.4／6件，平均 $15.4／件

7.11 Day優惠推介｜清涼解渴飲品

炎炎夏日，最需要清涼解渴的凍飲，特價貨品包括可口可樂、MINUTE MAID 梳打、OOHA及雀巢茶品，以及北川半兵衛商店伝說烏龍茶等。

可口可樂(各款)／雪碧(各款)／芬達橙味汽水／玉泉(各款)／水動樂(各款)／MINUTE MAID 梳打(各款)／OOHA(各款)／飛雪微氣礦物水(各款)／雀巢茶品(各款) 410-500毫升膠樽裝 ＄19.5／3支 折實價 $15／3支，平均 $5／支 北川半兵衛商店伝說芒果／柑桔／巨峰／草莓／菊花／荔枝／菠蘿／白桃烏龍茶430毫升 $8／支 折實價 $6.2／支 朝日啤酒500毫升4罐裝 $35／件 折實價 $27／件

7.11 Day優惠推介｜LULU豬及LINE FRIENDS精品

今期7仔有多款極萌精品，包括7-Eleven獨家發售 味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋，以及罐頭豬LULU THE PIGGY精品連糖果系列。

LULU THE PIGGY多用途袋連糖果 (2款) $48／袋 折實價 $37／袋 LULU THE PIGGY多用途袋連糖果 (2款) $48／袋 折實價 $37／袋 LULU THE PIGGY玻璃罐連糖果 (2款) $59／罐 折實價 $45.4／罐 LULU THE PIGGY玻璃罐連糖果 (2款) $59／罐 折實價 $45.4／罐 LULU THE PIGGY和風手挽袋連糖果 (2款) $59／件 折實價 $45.4／件 LULU THE PIGGY和風手挽袋連糖果 (2款) $59／件 折實價 $45.4／件 LULU THE PIGGY立體造型罐連糖果 $75／罐 折實價 $57.8／罐 LULU THE PIGGY髮圈連糖果 (2款) $35／件 折實價 $27／件 LULU THE PIGGY髮圈連糖果 (2款) $35／件 折實價 $27／件 LULU THE PIGGY陶瓷杯連蓋連糖果 (2款) $79／件 折實價 $60.8／件 LULU THE PIGGY陶瓷杯連蓋連糖果 (2款) $79／件 折實價 $60.8／件 【7-Eleven獨家發售】味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋 $35／套 折實價 $27／套 【7-Eleven獨家發售】味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋 $35／套 折實價 $27／套 【7-Eleven獨家發售】味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋 $35／套 折實價 $27／套 【7-Eleven獨家發售】味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋 $35／套 折實價 $27／套
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