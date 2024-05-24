7-Eleven一日限定「yuu折日」 買滿$100即享9折/最低77折優惠

7-Eleven在5月27日舉行「 yuu 折日」，yuu會員只要於當日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿 $100或以上即享有9折大優惠，想以更精明方法掃盡好貨，更可用yuu積分，以優惠率兌換7-Eleven 電子現金券付款，最高可慳高達15%積分，雙重優惠更可低至77折！
今期更有多款超荀著數優惠，包括各款Häagen-Dazs 迷你雪糕杯 (不包括日本版)、 雀巢甜筒；另外有一系列家居用品，包括滴露抗菌洗衣珠森林淡香50粒裝、金象牌頂上茉莉香米8公斤。今期買高露潔光感白閃鑽亮白美白牙膏更送公仔炒麵王4盒！
7仔至抵慳錢攻略
1賞：消費滿$100即可享9折優惠
2賞：在5月27日「yuu 折日」當天，yuu 會員若以18,600 yuu積分兌換7-Eleven $55電子現金券2張 (9,300積分兌換7-Eleven $55電子現金券1張)；雙重優惠 (1賞 + 2賞) 低至77折震撼折扣優惠！
另外，到 7-Eleven 掃貨時只要使用恒生enJoy卡付款，兼可賺取3倍yuu積分，購買指定貨品更可獲取yuu印花！
精選著數優惠：
雪糕之選：今次9折優惠可與「限時雪糕優惠」同時使用，享有折上折優惠。包括Häagen-Dazs 迷你雪糕杯(各款)(不包括日本版)，以及雀巢甜筒 (各款)。還有今期新品十字牌意式雪糕，加入來自本地農場的娟姍牛乳，增添幼滑質感。榴槤控不能錯過來發記榴蓮蓉條，含有新鮮果肉，濃厚風味令人難忘。
解渴之選：7仔提供各式各樣的飲品，包括茶飲、汽水、鮮奶、以至冰凍啤酒，應有盡有，在炎炎夏日解渴消暑。
零食之選：7仔搜羅不同新品零食，今期有人氣之選KUMO KUMO原味芝士小脆，以及香口惹味的OISHI上好佳太二酸菜魚味薯片，今期優惠帶來多款熱賣的滋味小食，包括M&M'S朱古力、品客薯片等！
即食之選：今期有各款7-SELECT雞髀、飯糰，更有近期推出的7-SELECT即食雞胸，適合健身人士用來補充蛋白質，貼心照顧每一餐。
靚太之選：今期有各式各樣家居用品供一眾靚太慢慢揀，如牙膏、香米和衛生紙等等，種類包羅萬有，照顧日常生活的不同需求。