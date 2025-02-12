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2025-02-12 11:00:00

7-Eleven全新1+1套餐優惠登場 買雞胸/麵包/三文治+$5送飲品/即磨咖啡套票優惠

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7-Eleven全新1+1套餐優惠登場 買雞胸/麵包/三文治+$5送飲品/即磨咖啡套票優惠

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即日起，7-Eleven全新「1+1 至抵配」登場！購買7-SELECT 雞髀、雞胸、熱狗、蛋糕、麵包及文治，即可$5/$9/$10/$12 換購各類飲品，包括有人氣新品道地生椰乳、維他新鮮茶、7CAFÉ 即磨咖啡及7-SELECT 鮮果汁等，另外本周更有買三文治加$3加購淳．茶舍茶飲料一枝，以優惠價錢歎早餐！同場加映多個套票著數優惠，$100入手87CAFÉ即磨咖啡套票，更可以獲贈額外 yuu 積分，即睇詳請。

1+1 至抵配

今期7-Eleven1+1 至抵配」再次全新登場，即日起購買自家品牌7-SELECT 雞髀、雞胸、熱狗、蛋糕、麵包或三文治任一產品，只需加$5/$9/$10/$12，即可換購包括道地生椰乳、維他新鮮茶、道地極品烏龍奶茶、壹品特濃有機豆漿、DyDo 特萃咖啡、7CAFÉ 即磨咖啡及7-SELECT 鮮果汁等多款人氣飲品。「1+1 至抵配」超值優惠全天供應。

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「1+1 至抵配」優惠

超值二月

7-Eleven 為大家帶來了一連四個星期的「本週推介」優惠，購買7-SELECT 產品，可以超值優惠價加配精選飲品。第一波優惠從即日起至218日，只要購買任何7-SELECT「和風の味」三文治系列的一件，即可加$3換購一支500毫升淳．茶舍茶飲料(冷萃茶除外)

本週推介激抵combo優惠 +$3 配無糖茶

套票著數優惠

215日起至331日於7-Eleven APP內購買「7CAFÉ 即磨咖啡套票」($100/8 張套票)、「7-SELECT 鮮果汁套票」($55/5 張套票)，或者「7 仔食檔港式奶茶套票」($35/5 張套票)，可獲贈額外yuu積分，即買即賞。

現更新增了不同多個營養新品：ROKEBY FARMS 高蛋白鮮奶昔、卡士007 益生菌乳酪等等，即睇7-Eleven APP歎齊獨家套票優惠。

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