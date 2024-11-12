7-Eleven全新APP登場 大派$711迎新獎賞/$10咖啡套票獨家優惠/玩遊戲贏智能手機

為慶祝「7-Eleven 流動應用程式」登場，7-Eleven大派總值$711的迎新獎賞，同時更推出多款獨家套票優惠，當中有7-Eleven自家品牌人氣產品的套票，包括7CAFÉ即磨咖啡低至$10一杯，非常抵飲！另外有全新互動遊戲，完成遊戲即可抽獎，有機會贏取最新智能手機，即睇詳請。
即睇全新「7-Eleven 流動應用程式」五大功能
- 到店自取：顧客可通過應用程式遠程下單和付款，訂單準備好後即可到店自取，節省等候時間，無需排隊，享受更便捷的購物體驗。服務適用於超過700間香港7-Eleven實體店。
- 7仔印花：7-Eleven印花換購計劃升級為全新電子印花，只需於應用程式內綁定 yuu會員帳戶，每次於7-Eleven消費後獲得印花，將自動儲存於應用程式內。
- 套票著數：顧客可於應用程式內選購不同超值套票，多買多慳。
- 7仔預購：顧客可於應用程式下單，自選任何一間7-Eleven店舖取貨，整個過程輕鬆方便。
- 互動遊戲：應用程式設有互動遊戲，成功完成遊戲中的任務，更有機會贏取豐富獎品或優惠券！
$711迎新獎賞 多達20個優惠
即日起，新用戶只需在App Store或Google Play下載「7-Eleven流動應用程式」，完成註冊後即可獲得總值$711迎新獎賞。
獎賞包括多項「7仔預購」及「到店自取」優惠：如滿$1200可獲$200折扣券1張、滿$500可獲$100折扣券2張、滿$300可獲$50折扣券3張，以及單次消費滿$40可獲$5折扣券4張。此外，還有多款7-Eleven自家品牌產品的「到店自取」優惠，包括日本直送的7PREMIUM黑咖啡、雞尾酒、熱賣的7-SELECT雞髀和鮮果汁等。
7-Eleven App 獨家套票優惠
7CAFÉ 即磨咖啡低至$10杯就歎到！全新「套票著數」功能讓用戶獨家專享不同套票優惠，率先推出6大超人氣的7-Eleven自家品牌產品套票，齊齊歎盡至抵著數！
- 「7CAFÉ 即磨咖啡套票」（$100／10張套票），只需 $100 即可享受 10 杯7CAFÉ香濃鮮奶咖啡／鮮奶 （冷熱均可），低至每杯 $10就歎到！
- 「7仔食檔早餐套票」（$120／5張套票） 分別可選7仔食檔早餐A或早餐B，低至每份 $24。
- 「7-SELECT 即食雞胸套票」（$168／10張套票），以低至每件 $16.8即可食到質感嫩滑又多汁的雞胸肉。
- 「7-SELECT 鮮果汁／冷泡茶套票」（$55／5張套票）讓你以低至每支 $11的套票優惠價，隨時隨地解渴解膩。
- 「7仔食檔經典熱狗套票」（$60／5張套票），低至每件 $12 就可以品嚐到超級滋味的經典熱狗。
- 「 7-SELECT 和風三文治套票」（$130／7張套票）以低至每件 $18.6的套票優惠價，即可享用食材豐富又美味的和風三文治。
全新「互動遊戲」贏取最新智能手機
全新「互動遊戲」功能，讓用戶透過App參加遊戲贏取豐富獎品。即日起至12月1日晚上11時59分，玩家可進入「互動遊戲」功能，參加「7仔FIND尋味」遊戲，尋找並點擊5款指定的7-Eleven自家品牌產品。得分越高，前10名玩家可獲得價值$500的電子禮品卡。
完成遊戲後，玩家還可參加「即抽即中」獎品及「終極大獎抽獎」，有機會贏取最新智能手機！活動期間，新用戶首次登入可獲3次遊戲機會，之後每日可獲1次。每任何3日登入7-Eleven App遊戲頁面或綁定 yuu 帳戶可獲額外遊戲機會1次，增加遊戲機會，既可參加大抽獎，更可提高累積分數贏取電子禮品卡！