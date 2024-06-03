7-Eleven印花換購｜聯乘Pokemon第二彈！推出八達通連卡片套及掛繩/雙面漁夫帽

寵物小精靈粉絲注意！早前7-Eleven聯乘Pokemon推出的「Pokémon 立體砌圖」引起換購熱潮，7仔繼續推出Pokemon第二彈。7-11最新推出「雙面漁夫帽」及「八達通連卡片套連掛繩套裝」，喜歡Pokemon的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

Pokémon「雙面漁夫帽」及「八達通連卡片套連掛繩套裝」將於6月5日早上 7 時起登陸 7- Eleven各分店，數量有限，換完即止。一於到7-Eleven買齊兩款配襯造型，與Pikachu一同迎接暑假！

暑假快到了，當小朋友進行戶外活動時，一頂方便百搭的帽子定必大派用場！「雙面漁夫帽」可隨意翻轉，物料透氣防潑水，分別展示了 Pikachu 不同圖案，而且更可摺疊後變成精靈球，附有行山扣於隨身袋，夏天可隨時隨地使用！「八達通連卡片套連掛繩套裝」包括印有 Pikachu 造型的八達通，藍色為成人版本，黃色則為小童版本，兩款都有可愛的Pikachu 與你日常出行。

Pokémon 雙面漁夫帽

這款漁夫帽物料透氣、防潑水，採用雙面設計，分別是深藍色和大地色，可以隨不同心情或場合翻轉使用，配搭不同造型。深藍色漁夫帽印有Pikachu奔跑的樣子，加上精靈球的暗花，低調得來不失型格。大地色漁夫帽用上深沉自然的色調，正面是Pikachu和Pichu一起跳躍的圖案，十分有精神活力，是一頂非常適合戶外風格的漁夫帽。不論行山、露營及其他戶外活動都是你的不二之選。

另外，漁夫帽更可以摺疊變成一個精靈球，便於攜帶和收納，附有行山扣，讓你掛在之前已接受預訂的 Pokémon 「訓練家背囊」成為一套，表達你對Pokémon的喜愛。

Pokémon 八達通連卡片套連掛繩套裝

Pikachu多年來一直深受大人小朋友喜愛。其擁有圓大的眼睛，以及如閃電一樣的尾巴，其雙頰在對戰時更能夠釋放出電力。今次推出的八達通印有Pikachu圖案，用上鮮明搶眼的黃色，設計十分精美，看起來十分活潑好動；而卡套則選用經典深藍色，印有精靈球的圖案，把八達通放在裏面，不用擔心磨損，加上附有掛繩，不容易遺失，可獨立或掛頸用，方便日常出行。今次更設有 (成人/小童八達通版本)，讓大人小朋友與Pikachu一同結伴出外歷險，陪伴他們生活的每個時刻，是這個暑假的必備之選。