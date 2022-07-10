7-Eleven及百佳購物滿＄50限時換購 品客期間限定Pringles時尚保溫杯

今個盛夏品客Pringles推出期間限定的保溫杯，以原味及酸忌廉洋蔥味兩款經典口味包裝，結合環保與時尚概念於一身。同時帶來水果燒烤醬風味及大阪燒風味兩款期間限定口味迎接繽紛夏日！
100％還原經典口味包裝
品客Pringles期間限定100％還原度的Pringles保溫杯，使用了大家喜愛、熱門的經典口味包裝！分別是原味「紅色」還有酸忌廉洋蔥味的「綠色」，和薯片擺在一起，幾可亂真的瓶身，真叫人驟眼間難以區分，趣味十足。設計成方便攜帶的250ml，杯中特附茶漏，冷熱皆可使用，伴你輕鬆度過每個外出時分，搭配香脆可口的薯片，一定令你吃得停不下來！
兩款創新口味同時登場
同場加映全新兩款東、西洋創新口味，保證讓你食指大動，忍不住想一口接一口。水果燒烤醬風味來自英式的甜酸醬口味，以甜杏桃為基底，加上暖胃的辛香料，香辣可口之餘更帶有微醋酸提味。絕對是一款耐吃型的薯片，越吃越上癮！大阪燒風味來自關西最道地的好滋味，濃厚香醇的大阪燒醬帶出淡淡蔬菜的甜味，再搭配沙律醬、紫菜粉、柴魚片，與食材一同在滋滋作響的鐵板上，曼妙出誘人的好滋味。濃郁的大阪燒香於口腔迥蕩，就如將一整塊大阪燒放在薯片之上般美味。為你無時無刻帶來無限繽紛滋味！