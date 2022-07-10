7-Eleven及百佳購物滿＄50限時換購 品客期間限定Pringles時尚保溫杯

今個盛夏品客Pringles推出期間限定的保溫杯，以原味及酸忌廉洋蔥味兩款經典口味包裝，結合環保與時尚概念於一身。同時帶來水果燒烤醬風味及大阪燒風味兩款期間限定口味迎接繽紛夏日！

100 ％還原經典口味包裝

品客Pringles期間限定100％還原度的Pringles保溫杯，使用了大家喜愛、熱門的經典口味包裝！分別是原味「紅色」還有酸忌廉洋蔥味的「綠色」，和薯片擺在一起，幾可亂真的瓶身，真叫人驟眼間難以區分，趣味十足。設計成方便攜帶的250ml，杯中特附茶漏，冷熱皆可使用，伴你輕鬆度過每個外出時分，搭配香脆可口的薯片，一定令你吃得停不下來！