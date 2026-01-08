熱門搜尋:
生活
2026-01-08 15:00:00

7-Eleven大折日回歸 全單8折！$14.8歎Häagen-Dazs/薯片低至$5/可樂/金象米

2026首個7-Eleven大折日回歸！於19日早上7時起到任何一間7-Eleven指定消費即享8折優惠！今次大抑日更再次加入「貓頭鷹時段」，將優惠延長至110日早上659分！各款Häagen-Dazs、各款 DREYER'S雪糕都有優惠，另外可樂飲品、薯片零食低至$5即可入手，即睇詳情！

7-Eleven大折日1.9回歸

19日早上7時至110日早上659分期間，到任何一間7-Eleven購物滿$100，或到港鐵站店舖購物滿$50，即享8折優惠。

另外，於19日打開 AlipayHK App掃描店內宣傳品上的二維碼，即可獲得HK$10 7-Eleven專屬電子現金劵一張，以AlipayHK 消費滿HK$100可即時使用，實行折上折！電子現金券名額有限，先到先得。

使用恒生enJoy 卡付款，更可賺取3 yuu積分回贈，而購買指定貨品更可獲取yuu印花，一單消費享多重優惠！

7-Eleven大折日1.9回歸

雪糕之選

每逢大折日，7仔雪糕絕對必買！今期8折優惠，可與「5天雪糕限定」著數之選優惠同時使用，至抵優惠包括：DREYER'S雪糕杯或脆筒(各款)MOVENPICK雪糕等等。

解渴之選

新年當然要買定飲品，拜年時分享親朋好友！從茶飲、汽水、鮮奶，到冰凍啤酒，7仔都應有盡有。

零食之選

買定零食、糖果歡度新年。今期7仔搜羅多款精選零食，薯片更低至$5.2！非常抵食。

送禮之選

過時禮盒當然亦是時候入手！準備多款優質禮品，從人氣日本手信到醇厚名酒，包裝精美，為親朋好友送上祝福。

居家之選

多款優質家居用品，如洗衣珠、全能抹布和衛生紙，同樣有優惠。

