7-Eleven大折日回歸 全單8折！$14.8歎Häagen-Dazs/薯片低至$5/可樂/金象米

2026首個7-Eleven大折日回歸！於1月9日早上7時起到任何一間7-Eleven指定消費即享8折優惠！今次大抑日更再次加入「貓頭鷹時段」，將優惠延長至1月10日早上6時59分！各款Häagen-Dazs、各款 DREYER'S雪糕都有優惠，另外可樂飲品、薯片零食低至$5即可入手，即睇詳情！

7-Eleven 大折日 1.9 回歸

於1月9日早上7時至1月10日早上6時59分期間，到任何一間7-Eleven購物滿$100，或到港鐵站店舖購物滿$50，即享8折優惠。

另外，於1月9日打開 AlipayHK App掃描店內宣傳品上的二維碼，即可獲得HK$10 7-Eleven專屬電子現金劵一張，以AlipayHK 消費滿HK$100可即時使用，實行折上折！電子現金券名額有限，先到先得。

使用恒生enJoy 卡付款，更可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品更可獲取yuu印花，一單消費享多重優惠！