7-Eleven年度「11.7 Day」買滿$100全單77折優惠 限定一天大折日

7-Eleven年度「11.7 Day」大折日回歸！11月7日將快閃帶來連串產品驚喜優惠，除了全單享77折優惠外，更有多款精選優惠可同時使用，包括Haagen-Dazs的派對冰袋套裝！更可以使用AlipdayHK即拎即用電子現金券付款，即睇詳請！

「11.7 Day」將於11 月 7日早上 7 時起開始，當日只需買滿$100或以上即可享77折優惠。當天掃貨的同時，只要用 AlipayHK App 掃描 7-Eleven 店內宣傳品上的二維碼，即可獲得HK$5 電子現金券1 張，單一淨消費滿 HK$50可即時使用！而如果使用恒生enJoy 卡付款，更可以賺取3 倍yuu積分回贈，購買指定貨品再可以獲取7仔yuu印花，另外亦可以yuu 積分換領埋7-Eleven 電子現金券！ 精選至抵至筍貨品 雪糕之選

解渴之選 無論能量飲品、汽水、果汁、茶飲、鮮奶、還是冰凍啤酒，7 仔都包羅萬有！

零食之選 7仔為各位精選各式各樣的零食，包括： 卡樂B薯片、MEADOWS果仁，各款香滑的朱古力，及易極無糖薄荷糖等等，每日都陪著大家溫習或工作！

居家之選 「11.7 Day」為大家帶來了一系列令人興奮的優惠貨品，包括多款優質家居用品和食品，如消毒濕紙巾、洗衣珠和香米等等，貼心地照顧各位日常需要！

即食之選 今期有送禮自用皆宜的安記溏心鮑魚及海味、各款7-SELECT雞髀、即食雞胸，以及各款乳酪飲品任君選擇，隨時隨地都可以享受到高質素的美食及飲品！