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2025-03-21 14:00:00

7-Eleven快閃優惠飲品/乳酪75折 限時3日！可樂/鮮奶/檸檬茶/葡萄烏龍低至$3.8

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7-Eleven快閃優惠飲品/乳酪75折 限時3日！可樂/鮮奶/檸檬茶/葡萄烏龍低至$3.8

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7-Eleven再度推出超值著數優惠！即日起至323日全線7-Eleven門市或7-Eleven App購買飲品、乳酪滿$80或以上，即享75折，只限3天，即睇詳請！

75折優惠

即日起至323日，7-Eleven推出飲品優惠，入手飲品、乳酪滿$80或以上即享75折，鮮奶同享折扣，明治鮮奶946ml一支只需$19.5，早餐必備！另外各款可口可樂、雪碧及芬達等汽水都有折，一支平均只需$6。最近超人氣的北川半兵衛商店伝說烏龍茶同樣有折，原價$9支，折後只需$6.8，解渴時絕對要入手一支。當中必買維他各款檸檬茶及菊花茶，折後平均$3.8一盒，不能錯過。

必買推介

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3yuu積分回贈

想更優惠，記得使用恒生enJoy 卡付款，賺取3 yuu積分回贈。另外購買指定奶類產品，更可獲取yuu印花。更可以使用yuu積分兌換7-Eleven 電子現金券，即兌即用，實行精明消費。

$711 迎新獎賞

每個新用戶可於 App Store Google Play 下載「7-Eleven App」，按指示完成註冊後，即可一鍵領取7-Eleven總值$711迎新獎賞，當中包括「到店自取」購物滿$40 $5優惠券4張，更可與限時3日優惠同時使用。

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