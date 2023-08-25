7-Eleven推出多啦A夢聯乘SOU・SOU精品！日系玻璃杯/單柄陶瓷碟

今個夏天，7-Eleven 以「京都生活。美學」為主題推出全新日系居家好物，破天荒邀得日本國民動畫《多啦A夢》與京都著名文青品牌SOU・SOU首度合作，揉合SOU・SOU獨有的印花美藝及多啦A夢公仔圖案，以小清新設計風格，打造8款「京都生活。美學」SOU GOOD日系玻璃杯。多啦A夢及SOU・SOU粉絲們必入手！

《多啦A夢》與日本京都文青品牌 SOU・SOU 首度合作

「京都生活。美學」SOU GOOD日系玻璃杯 玻璃杯分別有兩套設計系列，包括：SOU GOOD不倒杯連杯蓋及SOU GOOD圓拱杯連3D杯蓋。清徹通透玻璃杯以borosilicate 玻璃打造，配以日系簡約設計，充滿夏日的涼快感！整個系列的印花美藝由SOU・SOU日本設計師親自參與設計，當中最具標誌性的莫過於「數字遊戲」款，多啦A夢的趣緻模樣融入SOU・SOU標誌性的數字圖案中，配搭夏日繽紛的色彩，玩味加品味同時兼備！

SOU GOOD不倒杯連杯蓋系列(共4款) 玻璃不倒翁杯杯身會輕微搖晃，猶如多啦A夢悠悠蕩蕩，十分治癒！玻璃以Borosilicate 玻璃物料製造，既輕薄亦通透感十足，而且耐冷耐熱，夏天用作DIY 漸層冰咖啡或各款果茶再適合不過。喜歡喝酒的朋友更可以放入葡萄酒，輕輕細晃杯身讓葡萄酒慢慢跟空氣接觸。而杯蓋更可一物多用，不單可以防塵，更可以放在底部，穩定杯身不再搖晃，單獨使用更可以盛載小量堅果，CP值超高！杯蓋更刻有多啦A夢不同大頭圖案，設計細節滿分！

SOU GOOD圓拱杯連3D杯蓋系列(共4款) 以3D立體的多啦A夢頭像杯蓋為亮點，杯蓋頂部上是多啦A夢3D立體頭像設計，杯蓋亦可墊於玻璃杯底，當你慢慢喝掉杯中飲料，就會見到多啦A夢探頭而出，畫面超夢幻。杯蓋可隨意配上不同款式的玻璃杯，集齊４款更可任你mix and match！玻璃杯用作桌面收納，擺放文具、化妝刷或者栽種多肉植物都可以，實用度極高！

「京都生活。美學」推廣活動詳情： 印花派發詳情： 由2023年8月30日早上7時至10月24日顧客於7-Eleven分店*購物滿$20#即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。 換購詳情： 由2023年8月30日早上7時至10月27日儲齊8張 印花加$50，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件，或儲齊12張印花加$88，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」2件。 yuu 獎賞計劃會員專享： 推廣日期： 2023年8月30日起至10月24日止。兌換日期為2023年8月30日早上7時起至10月27日。以8,800 yuu 積分 +$12，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件。

SOU GOOD單柄陶瓷碟 夏日在家休憩，以SOU・SOU圖案設計的單柄陶瓷宅在家親手自製美食，即使DIY餐點亦充滿儀式感，於夏日為自己的心靈充充電。陶瓷碟分別有「微笑」及「蘿蔔草」2款，單柄設計方便盛載不同小食或菜式，助您輕鬆上菜。其材料為食品級，微波爐及洗碗機都適用，絕對是實用度爆燈的廚具！