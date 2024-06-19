7-Eleven推出獨家限量mofusand公仔！6個全新系列共62款

各位mofusand粉絲及貓奴留意～日本人氣貓貓mofusand登陸7-Eleven！7仔今次推出獨家限量mofusand系列公仔，6個全新系列包括：動物系列、海洋系列、咖啡店系列、星座系列、生肖系列及寶寶系列，全套共62款。各位mofusand粉絲馬上一連6個星期，到7-Eleven把全新登場的mofusand公仔帶回家啦！
全套62款mofusand公仔造型十分可愛趣緻，擁有水汪汪的大眼睛，清澈的眼神能把你的煩惱一掃而空，更特別刻畫了各種微妙的小表情，例如咧嘴笑、瞇著眼睛笑，以及臉紅害羞笑等，各種模樣都同樣趣緻，絕對可以融化你的心！各款的mofusand公仔都會戴上相關主題的配件或穿著不同造型的衣服，展現出讓人耳目一新的個性，加上毛茸茸的質感摸上手非常舒服，順滑的觸感令人愛不釋手！而尺寸大小亦剛剛好，放在家中或辦公室都不會佔用太多位置，令收藏更加方便。每天抬頭都看到mofusand天真爛漫的臉蛋，相信是其中一個治癒心靈的好方法！
同場加映，5款精選大熱盲盒系列陸續登陸7仔，包括燦子陽光郊遊樂系列、迷你兵團EMONIONS系列、罐頭豬LuLu海洋系列、玩轉腦朋友2 COSBI系列和蠟筆小新萌動指偶系列，每款盲盒公仔都經過精心設計，充滿細節感，快點到7仔探索各個盲盒系列，看看是否能抽中心儀的角色造型公仔回家啦！
第一回：mofusand動物系列公仔（9款）
一套9款的mofusand動物系列公仔先登陸７仔，mofusand貓貓化身做可愛的小動物例如樹熊、倉鼠、狐狸等等，大家記住帶齊一套回家啦！
推出日期：6月19日
$85／件；$136／2件
第二回：mofusand海洋系列公仔 (11款)
mofusand海洋系列公仔一套共有11款，除了有經典的鯊魚貓之外，仲有企鵝貓、海豹貓、海天使貓等等，款款都得意可愛，想儲齊一套就要快速行動啦！
推出日期：6月26日
$85／件；$136／2件
第三回：mofusand咖啡店系列公仔 (10款)
mofusand咖啡店系列公仔咖啡店甜品為主題，mofusand換上多士、班戟和雪糕等造型現身，一共10款可愛扮相，萌趣的氣息之中增添幾分甜美感，快點來7仔帶齊全套回家，打造屬於你的mofusand咖啡店吧！
推出日期：7月3日
$85／件；$136／2件
第四回：mofusand星座系列公仔 (12款)
全套共12款的mofusand星座系列公仔，每隻身上都印有相應的星座符號，展現出12星座不同的性格魅力，是時候來7仔把屬於你的mofusand星座公仔帶回家了！
推出日期：7月10日
$85／件；$136／2件
第五回：mofusand生肖系列公仔 (12款)
同樣是全套12款的mofusand生肖系列公仔，每隻公仔身上穿上毛毛衣服和可愛的頭套，扮成12個不同生肖，相信無論你所屬的生肖是什麽，都會對他的設計感到非常滿意！
推出日期：7月17日
$85／件；$136／2件
第六回：mofusand寶寶系列公仔 (8款)
mofusand寶寶系列公仔壓軸登場，mofusand化身牙牙學語的嬰兒寶寶後更加討人喜歡，多添了一份憐愛感，正在等你把他們帶回家呢！
推出日期：7月24日
$85／件；$136／2件