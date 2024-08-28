7-Eleven新出「蒜香豉油燒賣/沙爹牛肉撈麵」+$11歎10粒燒賣魚蛋優惠

7-Eleven 自家品牌「7仔食檔」新推出兩款地道小食，獨家配方蒜香豉油燒賣及獨家秘醬沙爹牛肉撈麵，即日起於全線7仔食檔正式登場！同時為慶祝「7仔食檔」一週年，更有多款限時優惠，$11嘆10粒燒賣魚蛋，想知詳請即睇內文。

全新獨家配方蒜香豉油燒賣新登場，新配方製成的燒賣採用多款魚肉製成魚漿，加入左口魚及比目魚以提升燒賣口感，加上焦香炸蒜加上豉油及麻油絕對是完美配搭，令粒粒燒賣更惹味！另有獨家秘醬沙爹牛肉撈麵首度亮相，自家調配沙爹醬採用花生粒、炸蒜、大地魚、蝦米等配料，經超過3小時工序製成，令鹹鮮與香辣味道更突出，嚴選牛後腿近臀部位置的牛冧肉，完美還原港式茶餐廳經典「沙爹牛」的風味！ 如果想試全新獨家配方蒜香豉油燒賣及獨家秘醬沙爹牛肉撈麵，即日起就可於全線「7仔食檔」食到。

「 7 仔食檔」一週年限時優惠 為慶祝「7仔食檔」一週年，「7仔食檔」同時送上多款限時優惠，以優惠價歎盡不同港式美食！ 優惠一：由8月28日至8月30日，每日下午2時後即可以$11優惠價購買港式燒賣或沙爹魚蛋10粒，一連3天限時優惠，以優惠價試到全新獨家配方蒜香豉油燒賣，大家千萬不要錯過！ 優惠二：由8月28日至9月10日，凡於「7仔食檔」購買獨家秘醬沙爹牛肉撈麵百搭孖寶套餐，即可享減$3優惠，讓你慳著歎經典「沙爹牛」的滋味！ 同場加映：「7仔食檔」常餐Ｄ讓你一次過試齊全新獨家配方蒜香豉油燒賣及獨家秘醬沙爹牛肉撈麵，約定你到「7仔食檔」細味啖啖港式情懷！