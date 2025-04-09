7-Eleven新推伊藤久右衛門限定宇治抹茶甜品 宇治抹茶鮮奶咖啡/鮮奶買一送一

7-Eleven與京都宇治抹茶名店伊藤久右衛門再度攜手合作，年度聯乘之作宇治抹茶系列限定登場！是次系列7-SELECT推出8款期間限定的宇治抹茶甜品及烘焙品，以及7CAFÉ宇治抹茶鮮奶咖啡/鮮奶，更有買一送一優惠！即睇詳請。

7-SELECT x 伊藤久右衛門「宇治抹茶滋味約定」期間限定系列即日起發售，整個系列均以宇治抹茶為主題， 8款7-SELECT x 伊藤久右衛門甜品及烘焙品，包括宇治抹茶紅豆忌廉蛋糕、宇治抹茶忌廉紅豆銅鑼燒、抹茶巴斯克芝士蛋糕、抹茶吉士忌廉法式車輪酥，宇治抹茶紅豆忌廉瑞士卷、日式抹茶紅豆夾心蒸蛋糕、抹茶吉士忌廉蜜瓜包及宇治抹茶忌廉泡芙。系列選用伊藤久右衛門宇治抹茶粉，每口都充滿香濃回甘的滋味！

期間限定飲品

另外，7CAFÉ與伊藤久右衛門合作，以嚴選頂級宇治抹茶打造兩款期間限定飲品。宇治抹茶鮮奶咖啡將伊藤久右衛門特選抹茶與7CAFÉ即磨咖啡完美融合，綿密奶泡襯托下，抹茶的甘甜與咖啡的杏仁草本香氣交織出層次豐富的風味。另一款宇治抹茶鮮奶則完美呈現抹茶的清香與牛奶的醇厚，每一口都能感受細膩茶香，順滑口感令人回味無窮。

7CAFÉ+伊藤久右衛門期間限定宇治抹茶飲品同樣即日起發售。

買一送一優惠

CAFÉ更推出兩星期限定優惠，由即日起至至4月22日期間到7CAFÉ購買宇治抹茶鮮奶咖啡或宇治抹茶鮮奶即可享買1送1優惠，抹茶控絕對不能錯過！