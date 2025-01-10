7-Eleven聯乘牛奶妹x燦子推全新印花精品！8款和風牛仔型格袋

7-Eleven與各位喜迎新歲，送上首個聯乘驚喜，與兩大日本人氣卡通人物Peko Chan (不二家牛奶妹)與SHO-CHAN (燦子)，推出一套8款「Denim Style 型格袋」，每款不同袋型設計，用上紅藍色調配上和風圖案，美觀又實用，1月15日起即可帶回家，即睇換購詳請。

7-Eleven首度與人氣角色牛奶妹和燦子合作，打造出一套8款「Denim Style 型格袋」。Denim Style 型格袋均採用仿牛仔布質料製造，以紅、藍色為主調，加入牛奶妹和燦子頭像元素，結合和風圖案。8款不同袋型設計，極具風格，美觀又實用。

「 Denim Style 型格袋」電子及實體印花派發

1月15日早上7時起至2025年2月25日止

「 Denim Style 型格袋」換購日期

電子印花：由2025年1月15日早上7時起至2025年2月28日止，儲齊20張電子印花，即可加$1隨機換購「Denim Style 型格袋」1個（限量50,000個，先到先得，換完即止），或儲齊5張電子印花加$48，即可隨機換購1個，或儲齊8張電子印花加$88，即可隨機換購2個。

實體印花：由2025年1月15日早上7時起至2025年2月28日止，儲齊8張實體印花加$48，即可隨機換購「Denim Style 型格袋」1個，或儲齊12張實體印花加$88，即可隨機換購2個。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：推廣日期由 2025年1月15日起至2月25日止。兌換日期由2025年1月15日早上7時起至2月28日止。以 8,800 yuu 積分加$18，即可隨機換購「Denim Style 型格袋」1個。

SHO-CHAN x Peko 利是封

「SHO-CHAN x Peko 利是封」以幾何圖案設計，色彩豐富鮮艷，別具特色，利是封上用上「有錢有身材」、「日日食到舔舔脷」等搞鬼祝福語，讓人會心微笑。SHO-CHAN x Peko 利是封」一共6款設計，每款包含2個利是封。

只需於全線7-Eleven分店任何消費加$32，即可換購「 SHO-CHAN x Peko 利是封」1套，或加$58，即可換購「 SHO-CHAN x Peko 利是封」2套。

yuu會員優惠

以 3,800 yuu 積分加$38，即可換購「 SHO-CHAN x Peko 利是封」2套。由 2025年1月15日起至2月28日止。兌換日期由2025年1月15日早上7時起至2月28日止。