7-Eleven聯乘牛奶妹x燦子精品第二擊！4款新春限定和風咕𠱸/無痕靜電貼揮春

7-Eleven聯同兩大日本人氣角色牛奶妹和燦子，再度推出新春限定精品！繼早前推出的8款型格袋後，是次第二回印花換購活動可換走4款和風咕𠱸，將新春喜慶祝福帶回家，「Denim Style 型格咕𠱸」現已即日起登陸7-Eleven，即睇詳請。
新春別注版「Denim Style 型格咕𠱸」
「Denim Style 型格咕𠱸」選用絨布面料，以紅、藍色為主調，配搭和風圖案，以及牛奶妹和燦子可愛圖案，充滿新年氛圍。咕𠱸一共有4款，可自行挑選心水款式，分別有圓形和正方形造型，圓形咕𠱸印上牛奶妹和燦子的大頭圖案，正方形咕𠱸則是牛奶妹、燦子和其他和風圖案。
「Denim Style 型格咕𠱸」電子及實體花派發詳情
由即日起至2月25日止。顧客於7-Eleven實體店舖或網店單次購物滿$20#1即可享電子或實體印花1張。其後每$10可獲多1張印花。
「Denim Style 型格咕𠱸」換購詳情
電子印花：由2025年1月22日早上7時起至2月28日止，儲齊5張電子印花加$68，即可換購「Denim Style 型格咕𠱸」1個，或以印花換購2個，即可享減$10優惠（即10張電子印花加$126，即可換購2個）。
實體印花：由2025年1月22日早上7時起至2月28日止，儲齊8張實體印花加$68，即可換購「 Denim Style 型格咕𠱸」1個，或以印花換購2個，即可享減$10優惠（即16張電子印花加$126，即可換購2個）
yuu 獎賞計劃會員專享優惠：推廣日期由2025年1月22日起至2月25日止。兌換日期由2025年1月22日早上7時起至2月28日止。以 8,800 yuu 積分加$28，即可換購「Denim Style 型格咕𠱸」1個。
「無痕靜電貼揮春」潮賀新年
實用的無痕靜電貼設計，可以重複使用，輕鬆撕下，不留痕跡。套裝包括指定7-8款大小不同的賀年揮春，皆印有燦子和牛奶妹圖案，有趣又可愛。揮春可貼於玻璃窗、大門、牆身、雪櫃或任何平滑的表面上，裝飾家居或是用來送禮，都非常合適。
「無痕靜電貼揮春」詳情
由2025年1月22日早上7時起至2月28日止，於 7-Eleven 分店任何消費加$32，即可換購「無痕靜電貼揮春」1套，或加$58，即可換購2套。
yuu 獎賞計劃會員專享優惠
推廣日期由2025年1月22日起至2月28日止。兌換日期由2025年1月22日早上7時起至2月28日止。以 3,800 yuu 積分加$38，即可換購「無痕靜電貼揮春」2套。