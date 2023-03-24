7-Eleven聯乘蠟筆小新推限定換購優惠 買套餐加$45換蠟筆小新陶瓷碟 同步推5款限定芝士小食

小新Fans請注意！7-Eleven 自家品牌熱賣點與日本人氣漫畫《蠟筆小新》聯乘，推出限定換購優惠，由3月29日起至5月23日，於7-Eleven熱賣點購買任何套餐加$45即可換購「蠟筆小新陶瓷碟」一件。此外亦同步推出5款期間限定的「芝」味小食，芝士控必食！

由3月29日起至5月23日，只需於7-Eleven熱賣點購買任何套餐(*不包括$10皇牌套餐)加$45即可換購「蠟筆小新陶瓷碟」一件，兩個款式任你選擇，數量有限，售完即止。「蠟筆小新陶瓷碟」分別有兩款設計：小新與小白可愛大頭圖案及小新搞鬼姿勢圖案，將小新百厭搗蛋一面於陶瓷碟上呈現，各位鍾意《蠟筆小新》的朋友千萬不要錯過！

即睇「蠟筆小新陶瓷碟」款式