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2023-03-24 16:27:55

7-Eleven聯乘蠟筆小新推限定換購優惠 買套餐加$45換蠟筆小新陶瓷碟 同步推5款限定芝士小食

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7-Eleven聯乘蠟筆小新推限定換購優惠 買套餐加$45換蠟筆小新陶瓷碟 同步推5款限定芝士小食

7-Eleven聯乘蠟筆小新推限定換購優惠 買套餐加$45換蠟筆小新陶瓷碟 同步推5款限定芝士小食

小新Fans請注意！7-Eleven 自家品牌熱賣點與日本人氣漫畫《蠟筆小新》聯乘，推出限定換購優惠，由329日起至523日，於7-Eleven熱賣點購買任何套餐加$45即可換購「蠟筆小新陶瓷碟」一件。此外亦同步推出5款期間限定的「芝」味小食，芝士控必食！

329日起至523日，只需於7-Eleven熱賣點購買任何套餐(*不包括$10皇牌套餐)加$45即可換購「蠟筆小新陶瓷碟」一件，兩個款式任你選擇，數量有限，售完即止。「蠟筆小新陶瓷碟」分別有兩款設計：小新與小白可愛大頭圖案及小新搞鬼姿勢圖案，將小新百厭搗蛋一面於陶瓷碟上呈現，各位鍾意《蠟筆小新》的朋友千萬不要錯過！

即睇「蠟筆小新陶瓷碟」款式

7-Eleven 自家品牌熱賣點與日本人氣漫畫《蠟筆小新》聯乘，推出限定換購優惠 小新與小白可愛大頭圖案款：約18.5 x 18cm 小新搞鬼姿勢圖案款：約16.5 x 18cm

5款「芝」味小食全日供應

此外，由329日起到7-Eleven熱賣點即可品嘗到５款期間限定的「芝」味小食，包括芝士撈麵、芝士包心魚丸、芝士竹輪、芝士辣雞味撈麵及芝士雞肉棒。5款小食全日供應，選購常餐D即可一次過享受3款「芝味」，滿足有選擇困難的你。芝士撈麵 / 芝士辣雞味撈麵二選一，再選配芝士包心魚丸2 / 芝士竹輪3粒，連芝士雞肉棒1件及熱飲1杯，只需$33！由329日起至411日，憑電子優惠券購買常餐D，更可享減$3優惠。

芝士撈麵（單點：$18╱份） 芝士包心魚丸（單點：$16╱4粒） 芝士竹輪（單點：$16╱5粒） 芝士包心魚丸（單點：$16╱4粒） 芝士辣雞味撈麵（單點：$15╱份） 芝士雞肉棒（單點：$19╱份）
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