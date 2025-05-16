7-Eleven聯乘金馬影后鍾雪瑩 推出全新Snoopy全新精品！型格黑色系列/限定1米Snoopy公仔預購

7-Eleven邀請金馬影后鍾雪瑩合作，推出全新Snoopy「Black to Basic輕裝隨行系列」，一系列全新黑色型格時尚的Snoopy產品登場，展示黑色的無限可能性，系列共8款產品，包括6款不同風格的隨行袋及2款獨家設計的雙層保溫杯，另外更開放預購限量1米「此黑 Snoopy公仔」，以上產品將於5月21日早上7時正式登場，即睇詳請！

全新Snoopy「Black to Basic輕裝隨行系列」 全系列共8款產品，6款不同風格的「Black to Basic 隨行袋」，以黑白色作基調設計，採用輕身的物料製造。產品加上Snoopy的經典白色、鮮艷的黃色和紅色，簡約但矚目，Snoopy 與好友Woodstock更化身街頭運動風，設計更玩味！輕巧、實用的特性，走到哪裡都能輕鬆攜帶。實現「隨行隨心」的生活理念。「Black to Basic 輕裝隨行系列」中亦有2款獨家設計的雙層保溫杯，同樣以黑白為主調，備有大容量及保溫保冷功能。

印花派發詳情 由2025年5月21日早上7時起至2025年7月1日止。顧客於7-Eleven網店或實體店單次購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven APP會員並同時綁定yuu帳戶，購物時即可獲得電子印花。

隨行袋換購詳請 電子印花：由2025年5月21日早上7時起至2025年7月4日止，儲齊20張電子印花，即可加$1隨機換購「Black to Basic 隨行袋」1個，或儲齊4張電子印花加$55，即可隨機換購1個，或儲齊6張電子印花加$88，即可隨機換購2個。限量5,000個，先到先得，換完即止。 實體印花：由2025年5月21日早上7時起至2025年7月4日止，儲齊4張實體印花加$55，即可隨機換購「Black to Basic 隨行袋」1個，或儲齊6張實體印花加$88，即可隨機換購2個。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠：由 2025年5月21日起至7月1日止。兌換日期由2025年5月21日早上7時起至7月4日止。以 8,800 yuu 積分加$18，即可隨機換購「Black to Basic 隨行袋」1個。 雙層保溫杯換購詳請 顧客可自行選擇喜愛的「Black to Basic 雙層保溫杯」款式。 電子印花：由2025年5月21日早上7時起至2025年7月4日止，儲齊4張電子印花，即可加$88換購「Black to Basic 雙層保溫杯」1款。 實體印花：由2025年5月21日早上7時起至2025年7月4日止，儲齊4張實體印花，即可加$88換購「Black to Basic 雙層保溫杯」1款。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠：由 2025年5月21日起至7月1日止。兌換日期由2025年5月21日早上7時起至7月4日止。以 8,800 yuu 積分加$75，即可換購「Black to Basic 雙層保溫杯」1款。

全新Snoopy「Black to Basic輕裝隨行系列」

預購限定 1 米「此黑」 Snoopy 公仔及時尚單品 這次7-Eleven 更推出了一系列不同創意精品，延續「Black to Basic」的創作靈感，由外而內為你塑造屬於你生活態度！「7仔預購」限定—「1米『此黑』 Snoopy公仔」首批限量500件，是Snoopy粉絲們收藏之選！另外，全新「此黑Street Style Snoopy公仔」及其他時尚單品包括：此黑型格收納盒、Snoopy Style 2L大容量水樽、黑白塗鴉風Snoopy長遮亦同步登場。 7仔預購限定1米「此黑」Snoopy公仔預購，將於5月21日早上7時起至7月4日止，於7仔預購網站，以$399即可預購1件，首批限量500件。 而「此黑Street Style Snoopy公仔」則以5月21日早上7時起，於7-Eleven 分店任何消費加$99，即可換購1件。yuu會員可以8,000 yuu積分加$59換胥購，數量有限，換完即止。 此黑型格收納盒由5月21日早上7時起，於7-Eleven分店任何消費加$89即可換購。yuu會員可以以 8,000 yuu 積分加$49即可換購。數量有限，換完即止。 Snoopy Style 2L大容量水樽由5月21日早上7時起，於 7-Eleven 分店任何消費加$99，即可自行挑選換購1款。yuu會員可以以 8,000 yuu 積分加$59，即可自行挑選換購1款，數量有限，換完即止。 黑白塗鴉風Snoopy長遮由5月21日早上7時起，於 7-Eleven 分店任何消費加$149，即可換購1件。yuu會員可以8,000 yuu積分加$109換購1件，數量有限，換完即止。

7仔預購