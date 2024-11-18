7-Eleven聯乘Disney PIXAR！7仔全新電子印花換10款毛毛小掛袋套裝 玩轉腦朋友/怪獸大學/反斗奇兵

7-Eleven集齊一眾彼思朋友與各位齊齊慶祝聖誕，以「FURRY NICE」為主題，打造一套10款超萌的「毛毛小掛袋套裝」系列！是次7-Eleven更首度於APP內推出全新電子印花，於手機APP內儲齊電子印花，即可換走毛毛小掛袋套裝，11月20日早上7時起10款毛毛小掛袋套裝正式登陸7-Eleven，即睇詳請。

「毛毛小掛袋套裝」以三套迪士尼及彼思經典電影為藍本，包括《玩轉腦朋友》、《怪獸大學》和《反斗奇兵》的人氣角色Joy (阿樂)、Sadness (阿愁)、Anger (阿燥)、Disgust (阿憎)、Mike (大眼仔)、Sulley (毛毛)、Buzz Lightyear (巴斯光年)、Lotso (勞蘇)、Alien (三眼仔)、Woody (胡迪)。每套均有毛毛小掛袋及同款隨身小物各一件，隨身小物分別有４個款式，包括「隨身鏡」、「衣物除毛刷」、「隨身梳」以及「眼鏡布」，體積小巧，攜帶方便，更印有角色名字或標誌性圖案等，設計別具心思，CP非常高！ 迪士尼及彼思「毛毛小掛袋套裝」產品詳情

儲齊全新電子印花即可免費換領 7-Eleven更首度引入全新電子印花！於 11月20 日開始，只需在7-Eleven App 內儲齊25張電子印花，即可免費換領「毛毛小掛袋套裝」一套，限量50,000個名額，先到先得，數量有限。

「毛毛小掛袋套裝」換購詳情 電子印花：由2024年11月20日早上7時起至2025年1月3日止，儲齊5張電子印花加$48，即可隨機換購1套，或儲齊８張電子印花加$84，即可隨機換購2套，或儲齊25張電子印花，即可免費換領1套 實體印花：由2024年11月20日早上7時起至2025年1月3日止，儲齊8張實體印花加$48，即可隨機換購「毛毛小掛袋套裝」1套，或儲齊12張實體印花加$84，即可隨機換購2套。 yuu獎賞計劃會員專享換購優惠：2024年11月20日至12月31日止。兌換日期由2024年11月20日早上7時起至2025年1月3日止。以8,800 yuu積分+$20，即可隨機換購「毛毛小掛袋套裝」1套。 yuu獎賞計劃會員專享預訂：yuu會員以72,000 yuu 積分預訂「FURRY HAPPY 同遊Set」或「FURRY FUN 隨行Set」其中1款，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款。預訂日期由2024年11月20日中午12時起至12月3日止。