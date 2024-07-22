7-Eleven輕盈系列新裝登場！$45優惠價包三文治/薄餅卷/沙律+即食雞胸/溏心蛋/熱捲餅送支裝茶

健康生活，從日常飲食開始！今個夏天，7-Eleven為你帶來全新升級的7-SELECT輕盈系列，讓你輕鬆投入健康生活方式。多款美食滿足你一整天的營養需求，當中包括材料新鮮豐富的三文治、薄餅卷及沙律、含豐富蛋白質的即食雞胸、一開即食的三色鮮果杯、人氣熱賣的溏心蛋及熱捲餅、以及即將於7月31日推出的三式沙律菜及冷泡茶。7-SELECT輕盈系列採用優質食材，為你提供簡單美味的輕食選擇。無論是忙碌的上班族，還是追求健康的運動愛好者，都能找到適合自己的健康美食。

為了帶給大家驚喜和新鮮感，7-Eleven 團隊花了數月為7-SELECT 輕盈系列改良包裝設計，整體以淺綠配白色為主，看起來充滿活力朝氣，為大家生活注入動力。包裝更清晰標示蛋白質含量和熱量，讓大家更了解自己所吸收的營養成份，適合各位注重健康及飲控人士。當中薄餅卷更換上紙盒包裝，不僅顯著減少了76% 以上的塑膠用量，所選用的紙質材料已通過森林管理 (FSC) 的認證，證明物料來源是可靠及被監管，而且保留透明視窗令客人能夠清楚看見產品外觀，讓大家食得健康之餘，同時為環保出一份力！

7-SELECT 輕盈系列限時優惠

同場加映，7-Eleven 推出7-SELECT 輕盈系列限時優惠！由7月17日至7月30日，以購買指定7-SELECT 沙律/薄餅卷/三文治，以及雞胸/溏心蛋/熱捲餅，即送淳｡茶舍茶飲料500毫升(冷萃系列除外)*(17/7-23/7)，或維他冷泡無糖茶500毫升系列一支*(24/7-30/7)；由7月17日至7月23日，任何消費加 $10 即可換購 7-SELECT 三色鮮果杯^。 7-SELECT 法式吞拿魚雞蛋/精選廚師/凱撒雞肉沙律（$26/件）

7-SELECT 煙三文魚蛋沙律/凱撒雞肉/京式鴨肉/芝麻雞肉菠菜苗薄餅卷（$29/件）

7-SELECT煙三文魚蛋沙律/特級公司/火腿芝士酸果醬/ 煙肉蛋沙律三文治（$30/件）

日式醬油溏心蛋/可樂溏心蛋/花雕溏心蛋（$20/件）