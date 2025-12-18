7-Eleven首次聯乘米芝蓮法國名廚 9款限定新品登場！法式松露燴飯捲餅/開心果奶凍/岩燒芝士吐司

7-Eleven都歎到米芝蓮星級美食！7-Eleven自家品牌7-SELECT首次與擁有超過30年廚藝經驗、多達米芝蓮30星法國名廚Olivier Elzer合作，推出全新7-SELECT x Chef Olivier Elzer名廚系列， 9款期間限定法式新品等住各位入手，即睇詳情！

7-SELECT x Chef Olivier Elzer 名廚系列

法籍名廚Olivier Elzer職業生涯累積米芝蓮30星，其非凡烹飪經驗受廚藝界肯定，Olivier Elzer的足跡更遍及歐洲、亞洲，更先後在香港、台北、澳門等的五星級酒店的餐廳內擔任主廚。

全新7-SELECT x Chef Olivier Elzer名廚系列由來自法國的Olivier Elzer主廚監製與研發，將法國料理烹飪精髓，融合傳統法式料理與創新元素，推出9款味道獨特法式滋味，包括：以法式料理變奏而成的法式松露雞肉燴飯熱捲餅、法式寶雲酥芥末雞肉香菇薄餅卷、法式白醬蘑菇牛角酥、充滿芝味的蒜蓉忌廉芝士包、岩燒芝士火腿吐司、芝士煙肉意粉、充滿法式風情的檸檬香草雞髀和檸檬黑椒雞胸、以及開心果牛奶意式奶凍。