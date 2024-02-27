7-Eleven 3月優惠！買指定食品加$5換飲品／多款零食及飲品只售$10

7-11│7-Eleven又有著數優惠！踏入3月，7-Eleven推出「1+1 至抵配」，由2月28起，凡購買自家品牌7-SELECT指定食品，即可以優惠價$5/$10/$12換購各類飲品，包括醒神朝日黑咖啡、7-SELECT 鮮果汁、紅牛飲品、可口可樂和維他新鮮茶等，超過4,500種配搭讓你自由選擇。另外亦有「10蚊一口價」優惠，多款零食及飲品只售$10，即睇內文詳情！

在這個超值三月，7-Eleven推出「1+1 至抵配」*，繼續幫大家慳到盡！由2月28起，凡購買自家品牌7-SELECT雞髀／熱狗／蛋糕／麵包／三文治1件，即可以加優惠價$5/$10/$12換購各類飲品，包括醒神朝日黑咖啡、7-SELECT 鮮果汁、紅牛飲品、可口可樂和維他新鮮茶等，超過4,500種配搭讓你自由選擇，全天候照顧你生活所需！

7-Eleven更加碼推出一連四個星期的「本週推介」優惠，讓大家購買7-SELECT產品同時，以破抵價加配精選飲品，抵上加抵！第一彈由2月28日至3月5日開始，購買任何7-SELECT「和風の味」三文治系列一件，只需加$7即換各款維他新鮮茶480毫升1盒，幫你打造最佳早餐或下午茶。