7-Eleven x 青花驕系列登場 新品低至$19/聯乘人氣台式火鍋店 全新青花椒麻醬撈麵

不用飛到台灣排隊！7-Eleven自家品牌7-SELECT首度與人氣台灣麻辣火鍋店「青花驕」聯手，打造5款充滿招牌椒香風味的期間限定新品，每一口都仿如置身台灣！另外，7-Eleven亦獨家發售4款「青花驕」全新產品，隨時都可以品嘗麻辣鍋風味。

青花驕聯乘新品登場

人氣台灣麻辣火鍋店「青花驕」，是不少港人到台灣旅行的必食餐廳，招牌優質青花椒入鍋，煮出辛香麻辣的火鍋風味，現在7-Eleven就可以歎到地道台式味道！

7-SELECT 與「青花驕」首次聯乘，以馳名麻辣椒香為靈感，合力打造5款期間限定輕食包括：7-SELECT x 青花驕青花椒麻手撕雞熱捲餅、7-SELECT X 青花驕青花椒麻手撕雞韓式手卷、7-SELECT x 青花驕椒麻雞髀、7-SELECT x 青花驕椒麻雞扒三文治及7-SELECT x 青花驕麻辣鍋芝士熱狗，款款都融合了青花驕招牌麻辣鮮香，喜歡椒麻口味就絕不能錯過。

另外，7-Eleven 4款獨家發售的「青花驕」滋味產品同步登場：「青花驕」麻辣寬粉、「青花驕」青花椒麻什錦鍋、「青花驕」麻辣雞胸及「青花驕」椒香溏心蛋，款款都充滿獨門川味椒香。