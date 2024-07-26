7-Eleven X Keeta 3大獨家優惠 指定消費即享74折/免運費/超過270款產品訂購

7-Eleven 現已正式登陸 Keeta 外賣平台。即日起各位可以通過 Keeta 手機應用程式，輕鬆訂購超過270款產品，包括有7CAFÉ即磨咖啡、即食產品、7仔食檔小食，以及多個人氣品牌的零食和飲品，不論選擇外賣自取或外賣送遞，都非常方便。現更有3大獨家限時優惠，即睇內文了解優惠詳請！

7-Eleven 三大 Keeta 獨家限時優惠 即日起至8月31日使用Keeta 手機應用程式即可享： 在 Keeta 訂購 7-Eleven 外送滿 $80 即享免運費。

在 Keeta 訂購 7-Eleven 外送滿 $150 再享 74 折優惠。

在 Keeta 訂購 7-Eleven 自取滿 $80 即享 9 折優惠。 三大獨家限時優惠還可以與多款當期產品優惠同時使用，享受折上折優惠！立即打開 Keeta，即買即享獨家優惠，讓您心愛的 7-Eleven 美食和產品便利到手！

為迎接全球期待的世界體育盛事，從7月27日起至8月11日，7-Eleven 還將於Keeta 獨家推出「7仔金牌套餐」（半價 $102.5；原價 $205）。套餐包含自家品牌 7-SELECT 即叮美食、精選零食、冰凍啤酒及瓶裝飲品，性價比超高，最適合與親朋好友一起分享。 【Keeta 獨家上架】7仔金牌套餐資料（半價 $102.5；原價 $205）： 即叮美食（3款）：7-SELECT 皇牌點心拼盤、7-SELECT 瑞士雞髀、7-SELECT 星洲炒米 滋味零食（3款）：卡樂B熱浪薯片55克、7PREMIUM 牛油花生78克、MEADOWS 蜂蜜焗杏仁40克 消暑飲品（3款）：可口可樂500毫升、芬達橙汁500毫升、津路烏龍茶500毫升