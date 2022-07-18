7-Eleven x Plastic Thing「為食杯」 同場加映Whatsapp及Signal貼圖

7-Eleven一直支持本地創作，今個夏天首次與本地人氣插畫家兼Plastic Thing主理人葉欣聯乘，推出4款「為食杯」系列。由7月20日早上7時起，可以憑7-Eleven印花或yuu積分隨機換購。

葉欣筆下的「為食妹」，憑日常詼諧插畫，短短幾年間在Facebook及Instagram坐擁逾40萬粉絲。今次她為7-Eleven設計4款充滿夏日色彩的「為食杯」，每款都印有不同造型的為食妹貪吃模樣，配上各個為食場景：「菠蘿」的海、班戟工場、日本富士山甜品樂園或水蜜桃市集，可愛至極。

「為食杯」容量約450ml，杯身採用Borosilicate玻璃，耐冷耐熱兼通透度十足，細心加入手柄設計，即使加熱後亦不會燙手。每款附有杯蓋及匙羹，杯連蓋更可放入微波爐加熱。配合「胖」你放暑假主題，葉欣更特別設計10款《7-Eleven x Plastic Thing》的Whatsapp及Signal貼圖，供粉絲免費下載：https://bit.ly/3aoPAbH。