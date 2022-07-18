7-Eleven x Plastic Thing「為食杯」 同場加映Whatsapp及Signal貼圖

7-Eleven一直支持本地創作，今個夏天首次與本地人氣插畫家兼Plastic Thing主理人葉欣聯乘，推出4款「為食杯」系列。由7月20日早上7時起，可以憑7-Eleven印花或yuu積分隨機換購。
葉欣筆下的「為食妹」，憑日常詼諧插畫，短短幾年間在Facebook及Instagram坐擁逾40萬粉絲。今次她為7-Eleven設計4款充滿夏日色彩的「為食杯」，每款都印有不同造型的為食妹貪吃模樣，配上各個為食場景：「菠蘿」的海、班戟工場、日本富士山甜品樂園或水蜜桃市集，可愛至極。
「為食杯」容量約450ml，杯身採用Borosilicate玻璃，耐冷耐熱兼通透度十足，細心加入手柄設計，即使加熱後亦不會燙手。每款附有杯蓋及匙羹，杯連蓋更可放入微波爐加熱。配合「胖」你放暑假主題，葉欣更特別設計10款《7-Eleven x Plastic Thing》的Whatsapp及Signal貼圖，供粉絲免費下載：https://bit.ly/3aoPAbH。
「為食杯」推廣活動詳情：
•印花派發詳情：
由7月20日早上7時起至8月16日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。
•換購詳情：
由7月20日早上7時起至8月19日，儲齊6張印花加$46，即可隨機換購「為食杯」1個。數量有限，換完即止，絕不加推。
•yuu 獎賞計劃會員專享優惠：
由7月20日早上7時起至7月21日(限時2天)，yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加$38，即可隨機換購「為食杯」1個。
換購方法：於yuu應用程式內以6,000yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券之二維碼加 $38即可隨機換購「為食杯」1個。
兌換日期：7月20日早上7時至7月26日。數量有限，換完即止。