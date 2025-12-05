7-Eleven x Sanrio印花換購 雙層玻璃杯登場 Hello Kitty/Kuromi/Cinnamoroll玉桂狗/ Hangyodon水怪

7-Eleven x Sanrio印花換購第二彈登場！繼之前超人氣「閃漾滿氛香水套裝」，掀起一股換購熱潮後， 7-Eleven今次聯乘4位Sanrio人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll玉桂狗、Kuromi及Hangyodon水怪，化身成吸睛閃耀的「幻鑽雙層玻璃杯」，為聖誕送上滿滿節日繽紛氣氛，即睇詳情。

7-Eleven x Sanrio 印花換購第二彈

全新「幻鑽雙層玻璃杯」以璀璨寶石元素為主題，使用精巧雙層玻璃設計，內層杯身採用鑽石型切割面，只要倒入有色飲品，瞬間提升視覺效果，精緻實用，散發濃厚聖誕氣氛！杯身更使用雙層Borosilicate玻璃打造，具備防燙和防凝水功能，無論是熱飲還是冰飲都能使用，能承受從0°C到100°C的溫度，保溫保冷都沒問題，加上雙層設計隔熱不燙手，安心又實用！另外玻璃杯容量約350毫升，玻璃杯可直接放入微波爐，輕鬆加熱飲品或食品，省時省力！

是次活動聯乘4位Sanrio超人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll玉桂狗、Kuromi及Hangyodon水怪，將可愛角色圖案融合於杯身，杯子內層更暗藏驚喜，鑽石型切割面設計在倒入有色飲品後，杯身將化成閃閃發光的寶石，視覺效果直接滿分。

「幻鑽雙層玻璃杯」於即日起登陸7-Eleven，各位粉絲記得不要錯過機會，一於換齊全套，盡情在聖誕派對中與好友一同暢飲！