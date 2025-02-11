7-SELECT x 北海道人氣湯咖喱品牌Suage 3款限定美食！日式手卷/咖喱包/熱捲餅

7-SELECT 3款日本湯咖喱品牌Suage聯乘美食

Suage 北海道湯咖喱專門店來自日本北海道，曾獲國際旅遊平台選為「年度札幌湯咖喱類別排名第一位」，是當地人及遊客必到朝聖食店之一，人氣高企！品牌更在2023 年開始正式在香港開設門店，招牌菜是原隻雞脾湯咖喱，吸引不少人到店捧場。

今次7-SELECT 與 Suage 首次合作，當然是以日式湯咖喱為主題，加入雞肉及野菜，炮製出３款和風輕食。7-SELECT X Suage 雞肉湯咖喱日式手卷（$22/件），以多款香料及蔬果熬煮的湯咖喱，味道濃郁，配上香烤雞肉和爽口青瓜，口感層次更豐富！7- SELECT X Suage 雞肉湯咖喱熱捲餅（$19/件），在北海道風湯咖喱加入嫩滑烤雞肉，再配上粒粒薯仔和濃厚水牛芝士，帶來多重口感！食用時只需放入微波爐加熱，啖啖雞肉湯咖喱餡料，香濃滋味。7-SELECT x Suage 野菜湯咖喱包（$12/件），為日本國民美食咖喱包的升級版，湯咖喱同樣用多款香料及蔬果熬煮，配上鬆軟麵包，啖啖都是濃厚咖喱味！