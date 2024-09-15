75隻熊貓登陸信和4大商場 7.5米巨型充氣熊貓/尋找小熊貓送優惠券/《功夫熊貓4》電影包場

為恭賀大熊貓盈盈樂樂誕下龍鳳胎，以及中央再贈大熊貓，信和集團四大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場於9月20日起，將以熊貓主題舉辦連串精彩活動！屆時除了有75隻熊貓現身商場不同角落，亦會有高達7.5米超巨型充氣毛毛熊貓登場！不能錯過其他連串優惠，以及《功夫熊貓4》電影包場活動，想知點參與即睇內文了解詳請！

9月20日起，信和集團9大商場將會舉辦「國慶75周年同賀賞」活動，屆時屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場將會有75隻萌爆熊貓現身於商場的不同角落，而在屯門市廣場及奧海城的商場中庭，更有兩隻7.5米高巨型毛毛充氣熊貓，快來跟呆萌趣怪的熊貓打卡留影。

屯門市廣場、奧海城、荃新天地、朗壹廣場在指定時間將會在商場大電視舉辦「熊貓捉迷藏」互動獎賞任務，只要透過手機應用程式S⁺ REWARDS答中相關問題，即獲得熊貓造型禮品、香港富麗敦海洋公園酒店餐飲券及商戶優惠券等。同時，場內亦於多處設有「尋找小熊貓」佈置，大家可透過S⁺REWARDS 掃瞄指定二維碼，即可解鎖驚喜獎賞，獎賞包括各式商戶提供的優惠，盡情享受購物樂趣，歡度國慶！

國慶日小小熊貓快閃舞蹈表演 兼換領熊貓氣球

10月1、5及6日，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場將與SDM爵士芭蕾舞學院合作，一眾學員屆時將以可愛熊貓造型，於各大商場進行快閃舞蹈表演，為今次活動助慶。而香港富麗敦海洋公園酒店吉祥物「富富」更會隨時驚喜現身，與大家跳舞耍功夫，跟全城市民共同慶祝國慶75周年！同時，顧客更可憑10 S點數或捐款予香港海洋公園保育基金換領超可愛40cm大熊貓氣球！

三大商場《功夫熊貓4》電影包場活動

於10月4日及10月5日的星期五及星期六，屯門市廣場StagE、奧海城the sky及荃新天地英皇戲院將會舉辦人氣動畫《功夫熊貓4》電影包場活動，S+ REWARDS會員可以憑點數換領電影活動入場券，一起重溫這套人氣動畫主角「阿寶」的冒險旅程。