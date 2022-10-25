7CAFÉ送出77,000杯咖啡 仲有$10即磨咖啡優惠券【內附領取方法】

7-Eleven全線逾600間7CAFÉ，引入100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆，並同時改用更環保的紙杯及杯蓋，與大家一同愛護地球。7CAFÉ更同步推出全新「啡嚐雨林任務」有獎互動遊戲，在一連7日送出77,000杯由100%雨林聯盟認證咖啡豆沖製的7CAFÉ即磨咖啡，齊齊推動「友好地球 有好咖啡」。

完成挑戰又成功抽中7CAFÉ免費即磨咖啡換領券的玩家，於登記香港或澳門手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊(SMS)，獲得7CAFÉ免費即磨咖啡換領券的連結；而抽中7CAFÉ $10即磨咖啡優惠券的玩家，則可憑券於有效期内以$10優惠價購買7CAFÉ燕麥奶咖啡或其他口味咖啡。