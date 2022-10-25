7CAFÉ送出77,000杯咖啡 仲有$10即磨咖啡優惠券【內附領取方法】

7-Eleven全線逾600間7CAFÉ，引入100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆，並同時改用更環保的紙杯及杯蓋，與大家一同愛護地球。7CAFÉ更同步推出全新「啡嚐雨林任務」有獎互動遊戲，在一連7日送出77,000杯由100%雨林聯盟認證咖啡豆沖製的7CAFÉ即磨咖啡，齊齊推動「友好地球 有好咖啡」。
全新互動小遊戲「啡嚐雨林任務」為期7日，玩家可於10月26日早上7時至11月1日晚上11時59分，透過活動網站 (https://minigame.the7cafe.com/) 進入熱帶雨林參與「啡嚐雨林任務」，遊戲中，玩家需要與7CAFÉ咖啡精靈Bullu合作，用精準眼界及技巧，根據與Gullu的距離將木頭車在正確位置按停，讓採摘咖啡豆員Gullu取得車上的7CAFÉ即磨咖啡享用，挑戰成功者即可參與大抽獎，有機會贏取7CAFÉ免費即磨咖啡換領券或7CAFÉ $10燕麥奶即磨咖啡優惠券。
即睇「啡嚐雨林任務」遊戲玩法👇🏻👇🏻：
完成挑戰又成功抽中7CAFÉ免費即磨咖啡換領券的玩家，於登記香港或澳門手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊(SMS)，獲得7CAFÉ免費即磨咖啡換領券的連結；而抽中7CAFÉ $10即磨咖啡優惠券的玩家，則可憑券於有效期内以$10優惠價購買7CAFÉ燕麥奶咖啡或其他口味咖啡。