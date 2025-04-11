8大復活節精選活動 親子、追星族、漫迷必Mark！

置富Malls春日BUN紛郊遊樂 Esther Bunny極療癒

置富Malls春日BUN紛郊遊樂 Esther Bunny極療癒 置富Malls由即日起至6月15日，聯乘由美籍韓裔知名插畫家Esther Kim所創立的Esther Bunny，呈獻「置富Malls x Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂」，Esther Bunny的快樂能量進駐旗下2大商場，包括：馬鞍山廣場的粉紅繁花夢幻花園，以及紅磡置富都會的甜美草莓園，讓人置身於甜美可愛的氛圍中，快來體驗田園浪漫粉紅魔法！ 置富Malls x Esther Bunny春日BUN紛郊遊樂

日期：即日起至6月15日

地點：馬鞍山廣場及紅磡置富都會



iSQUARE國際廣場 3大打卡玩樂設施

iSQUARE國際廣場3大打卡玩樂設施 今年復活節，iSQUARE國際廣場聯乘全球知名零食品牌Striking，推出「爆」趣童玩之旅！不但以爆炸糖的繽紛色彩為主題，亦邀得Striking的Strikids小隊打造熱鬧的氛圍。現場設有「玩得又睇得」三大打卡玩樂設施，包括10米闊的「懷」童遊樂園、「飛」一般飛行棋、爆趣氣球樂園與夾夾賞機。只需在活動期間於iSQUARE以電子貨幣消費達指定金額，即可換領遊戲券！ iSQUARE「爆」趣童玩之旅

日期：4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日

時間：下午1時至晚上7時



The ONE及皇室堡 2大商場齊幫姜濤慶生

The ONE及皇室堡 2大商場齊幫姜濤慶生

The ONE及皇室堡2大商場齊幫姜濤慶生 「姜濤誕」又到了！姜濤香港後援會聯同The ONE及皇室堡舉辦【Keung To The Sweet Diary】和【Keung To 430 Blossom Love】。The ONE設有7大童趣打卡位、夾公仔機和抽卡機，並提供即場製作電話殼的服務。皇室堡則設置6大姜濤打卡位，亦會提供4款限定甜點。大會亦舉辦Happy Yarn x姜糖慈善鈎織Party、舉行小濤濤及小姜姜的見面會，讓姜糖們情投入「姜濤誕」的慶祝活動！ 【Keung To The Sweet Diary】+【Keung To 430 Blossom Love】

日期：即日起至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

The ONE【Keung To The Sweet Diary】地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡【Keung To 430 Blossom Love】地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭



西沙GO PARK 近距離親近罕見兩棲類動物

西沙GO PARK 近距離親近罕見兩棲類動物 西沙GO PARK將於今個春季舉辦【異寵GO遊學園】，並設有6大異寵體驗，包括「異寵GO生態館」、「異寵周末導賞團」、「星級異寵全接觸」、「兩棲及爬行類動物保育分享會」，「異寵主題市集」出售近多各種爬蟲用品，以及「愛惜異寵領養日」現場有專業爬蟲專家分享飼養小貼士。假日更會舉行狂歡4重奏節目，讓大小朋友一同Happiness In Nature！ 異寵GO遊學園

日期：4月17日至5月11日

地點：西沙GO PARK

如心廣場 100倍巨大化新紀元卵登陸荃灣

如心廣場100倍巨大化新紀元卵登陸荃灣 復活節最重要是「蛋」！日本雞蛋品牌「新紀元卵」化身彩蛋藏身於華懋集團旗下8大商場並推出【玩轉復活「卵」】。如心廣場設有4大巨卵互動打卡位，另外亦聯同好運中心舉行「解碼尋卵大作戰」，大家有機會贏新紀元卵豐富禮品。此外，八大商場同步亦推出獎品「卵」住賞，憑商場消費收據即可換領限家禮品，必令一眾卵控戀上復活節！ 華懋集團8大商場x新紀元卵【玩轉復活「卵」】日期：即日起至5月5日

時間：上午10時至晚上9時

地點：如心廣場一期1/F中庭

參與商場：如心廣場、好運中心、翩匯坊、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、順福糧倉及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心



新都會廣場 動漫迷朝聖打卡必去！

新都會廣場動漫迷朝聖打卡必去！ 葵芳新都會廣場聯同日本模型品牌MegaHouse，推出「Mega Kawaii Figure Festival」。活動集結了《排球少年!!》等多套知名動漫，並打造四大「熱血名場景」，角色更是以MegaHouse的Q版造型登場，讓粉絲零距離互動。現場設有期間限定商店，提供多款珍藏商品，並有超過100款來自40個動漫主題的Lookup角色商品。由4月18日起，顧客於指定商戶消費滿HK$800，可兌換驚喜盲盒！ 新都會廣場x MegaHouse「Mega Kawaii Figure Festival」

日期：即日起至2025年5月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場 L4露天廣場

香港仔中心 「島聚」App香港仔篇全新登場

黃埔天地 乒乓狂熱來襲

黃埔天地乒乓狂熱來襲 藉著復活節假期，黃埔天地舉行「黃埔乓Fun挑戰賽」，將復活蛋與乒乓球巧妙融合，打造一個充滿運動競技與節慶活動。時尚坊將變身為復活蛋主題的乒乓球賽場，設有「乓Fun挑戰賽」、乒乓球試玩體驗和挑戰自動發球機。除此之外，還有2米高的巨型乒乓球拍、復活兔打卡裝置及「Egg Pong 彩蛋工作坊」。4月21日將舉行「冠軍爭奪戰」，屆時會有香港星級運動員為比賽進行頒獎儀式，並到場示範並分享心得，傳承運動精神。 日期：4月12至13日及26至27日

時間：中午12時至下午6時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

