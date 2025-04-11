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生活
2025-04-11 04:30:23
日報

8大復活節精選活動 親子、追星族、漫迷必Mark！

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置富Malls春日BUN紛郊遊樂 Esther Bunny極療癒

置富Malls春日BUN紛郊遊樂 Esther Bunny極療癒

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置富Malls春日BUN紛郊遊樂 Esther Bunny極療癒

置富Malls由即日起至6月15日，聯乘由美籍韓裔知名插畫家Esther Kim所創立的Esther Bunny，呈獻「置富Malls x Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂」，Esther Bunny的快樂能量進駐旗下2大商場，包括：馬鞍山廣場的粉紅繁花夢幻花園，以及紅磡置富都會的甜美草莓園，讓人置身於甜美可愛的氛圍中，快來體驗田園浪漫粉紅魔法！

置富Malls x Esther Bunny春日BUN紛郊遊樂
日期：即日起至6月15日
地點：馬鞍山廣場及紅磡置富都會
 

iSQUARE國際廣場 3大打卡玩樂設施

iSQUARE國際廣場 3大打卡玩樂設施

iSQUARE國際廣場3大打卡玩樂設施

今年復活節，iSQUARE國際廣場聯乘全球知名零食品牌Striking，推出「爆」趣童玩之旅！不但以爆炸糖的繽紛色彩為主題，亦邀得Striking的Strikids小隊打造熱鬧的氛圍。現場設有「玩得又睇得」三大打卡玩樂設施，包括10米闊的「懷」童遊樂園、「飛」一般飛行棋、爆趣氣球樂園與夾夾賞機。只需在活動期間於iSQUARE以電子貨幣消費達指定金額，即可換領遊戲券！

iSQUARE「爆」趣童玩之旅
日期：4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日
時間：下午1時至晚上7時
 

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The ONE及皇室堡 2大商場齊幫姜濤慶生

The ONE及皇室堡 2大商場齊幫姜濤慶生

The ONE及皇室堡 2大商場齊幫姜濤慶生

The ONE及皇室堡 2大商場齊幫姜濤慶生

The ONE及皇室堡2大商場齊幫姜濤慶生

「姜濤誕」又到了！姜濤香港後援會聯同The ONE及皇室堡舉辦【Keung To The Sweet Diary】和【Keung To 430 Blossom Love】。The ONE設有7大童趣打卡位、夾公仔機和抽卡機，並提供即場製作電話殼的服務。皇室堡則設置6大姜濤打卡位，亦會提供4款限定甜點。大會亦舉辦Happy Yarn x姜糖慈善鈎織Party、舉行小濤濤及小姜姜的見面會，讓姜糖們情投入「姜濤誕」的慶祝活動！

【Keung To The Sweet Diary】+【Keung To 430 Blossom Love】
日期：即日起至5月1日
時間：上午10時至晚上10時
The ONE【Keung To The Sweet Diary】地點：尖沙咀The ONE UG2中庭
皇室堡【Keung To 430 Blossom Love】地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭
 

西沙GO PARK 近距離親近罕見兩棲類動物

西沙GO PARK 近距離親近罕見兩棲類動物

西沙GO PARK 近距離親近罕見兩棲類動物

西沙GO PARK將於今個春季舉辦【異寵GO遊學園】，並設有6大異寵體驗，包括「異寵GO生態館」、「異寵周末導賞團」、「星級異寵全接觸」、「兩棲及爬行類動物保育分享會」，「異寵主題市集」出售近多各種爬蟲用品，以及「愛惜異寵領養日」現場有專業爬蟲專家分享飼養小貼士。假日更會舉行狂歡4重奏節目，讓大小朋友一同Happiness In Nature！

異寵GO遊學園
日期：4月17日至5月11日
地點：西沙GO PARK

如心廣場 100倍巨大化新紀元卵登陸荃灣

如心廣場 100倍巨大化新紀元卵登陸荃灣

如心廣場100倍巨大化新紀元卵登陸荃灣

復活節最重要是「蛋」！日本雞蛋品牌「新紀元卵」化身彩蛋藏身於華懋集團旗下8大商場並推出【玩轉復活「卵」】。如心廣場設有4大巨卵互動打卡位，另外亦聯同好運中心舉行「解碼尋卵大作戰」，大家有機會贏新紀元卵豐富禮品。此外，八大商場同步亦推出獎品「卵」住賞，憑商場消費收據即可換領限家禮品，必令一眾卵控戀上復活節！

華懋集團8大商場x新紀元卵【玩轉復活「卵」】日期：即日起至5月5日
時間：上午10時至晚上9時
地點：如心廣場一期1/F中庭
參與商場：如心廣場、好運中心、翩匯坊、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、順福糧倉及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心
 

新都會廣場 動漫迷朝聖打卡必去！

新都會廣場 動漫迷朝聖打卡必去！

新都會廣場動漫迷朝聖打卡必去！

葵芳新都會廣場聯同日本模型品牌MegaHouse，推出「Mega Kawaii Figure Festival」。活動集結了《排球少年!!》等多套知名動漫，並打造四大「熱血名場景」，角色更是以MegaHouse的Q版造型登場，讓粉絲零距離互動。現場設有期間限定商店，提供多款珍藏商品，並有超過100款來自40個動漫主題的Lookup角色商品。由4月18日起，顧客於指定商戶消費滿HK$800，可兌換驚喜盲盒！

新都會廣場x MegaHouse「Mega Kawaii Figure Festival」
日期：即日起至2025年5月5日
時間：上午10時至晚上10時
地點：新都會廣場 L4露天廣場

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香港仔中心 「島聚」App香港仔篇全新登場

香港仔中心 「島聚」App香港仔篇全新登場

香港仔中心「島聚」App香港仔篇全新登場

香港童趣「漁」樂一日遊起行！香港仔中心與手機App「島聚」聯手推出全新章節：香港仔篇，結合虛擬互動體驗，旨在宣揚漁港文化。遊戲不僅充滿娛樂，讓玩家挑戰解謎任務，還兼具保育與知識，探索香港仔的歷史文化及風土人情，適合親子或朋友組隊參加，讓大家在輕鬆的氛圍中學習。完成關卡後，玩家還可享受香港仔中心商戶提供的獨家優惠。

收費：HK$78/一組

遊戲下載：香港仔中心與手機App「島聚」

黃埔天地 乒乓狂熱來襲

黃埔天地 乒乓狂熱來襲

黃埔天地乒乓狂熱來襲

藉著復活節假期，黃埔天地舉行「黃埔乓Fun挑戰賽」，將復活蛋與乒乓球巧妙融合，打造一個充滿運動競技與節慶活動。時尚坊將變身為復活蛋主題的乒乓球賽場，設有「乓Fun挑戰賽」、乒乓球試玩體驗和挑戰自動發球機。除此之外，還有2米高的巨型乒乓球拍、復活兔打卡裝置及「Egg Pong 彩蛋工作坊」。4月21日將舉行「冠軍爭奪戰」，屆時會有香港星級運動員為比賽進行頒獎儀式，並到場示範並分享心得，傳承運動精神。

日期：4月12至13日及26至27日
時間：中午12時至下午6時
地點：黃埔天地時尚坊MTR層
 

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