8大復活節精選活動 親子、追星族、漫迷必Mark！

The ONE及皇室堡2大商場齊幫姜濤慶生

「姜濤誕」又到了!姜濤香港後援會聯同The ONE及皇室堡舉辦【Keung To The Sweet Diary】和【Keung To 430 Blossom Love】。The ONE設有7大童趣打卡位、夾公仔機和抽卡機,並提供即場製作電話殼的服務。皇室堡則設置6大姜濤打卡位,亦會提供4款限定甜點。大會亦舉辦Happy Yarn x姜糖慈善鈎織Party、舉行小濤濤及小姜姜的見面會,讓姜糖們情投入「姜濤誕」的慶祝活動!

【Keung To The Sweet Diary】+【Keung To 430 Blossom Love】

日期:即日起至5月1日

時間:上午10時至晚上10時

The ONE【Keung To The Sweet Diary】地點:尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡【Keung To 430 Blossom Love】地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭