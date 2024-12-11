8度海逸酒店冬日夢幻住宿優惠 入住即送$1500餐飲消費額

聖誕將至，想與摯愛或家人特別慶祝聖誕，不妨入住酒店Staycation歡度佳節，不用人逼人都可感受聖誕節氣氛。8度海逸酒店於即日起至12月17日，一連7日於推出限時優惠冬日夢幻住宿計劃，以$1,500起入住高級客房，即送$1,500餐飲消費額，非常優惠，即睇內文。
凡於限時優惠期間到酒店eShop預訂住宿，即可享優惠價$1,500起入住高級客房一晚及即送HK$1,500起餐飲消費額！
8度海逸酒店亦已準備了華麗的聖誕場地佈置及節日餐飲，包括8度餐廳的節日自助餐、下午茶及池畔廊或花園茶座的六道菜節日特式晚餐，送上獨特節日餐飲體驗。另外更有期間限定的聖誕蛋糕及聖誕烤火雞，於節日期間更添甜蜜與歡樂。於指定日子聖誕老人更會現身餐廳大送神秘節日禮物及有小丑助慶，一於約摰愛或好友們前來慶祝狂歡，感受濃厚聖誕氣氛。
|住宿日期
|eShop折後價
|獲贈餐飲消費額
|20 – 23 & 27 – 29 / 12 / 2024
|HK$1,500
|HK$1,500
|24 – 26 / 12 / 2024
|HK$2,000
|HK$1,700
|30 / 12 / 2024
|HK$2,200
|HK$1,500
|31 / 12/ 2024
|HK$2,400
|HK$1,500
優惠包括：
- 入住高級客房一晚
- HK$1,500起餐飲消費額
- 免費無線上網
- 免費享用酒店健身中心及桑拿
- 免費房內咖啡 / 茶沖調設備
- 免費酒店穿梭巴士來往尖沙咀區及港鐵香港西九龍站 (座位有限，先到先得)
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開賣日期：2024年12月11日至17日
住宿日期：2024年12月20日至31日
餐飲消費額須於入住期間於8度餐廳、池畔廊、咖啡閣及客房餐飲服務使用