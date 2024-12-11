8度海逸酒店冬日夢幻住宿優惠 入住即送$1500餐飲消費額

聖誕將至，想與摯愛或家人特別慶祝聖誕，不妨入住酒店Staycation歡度佳節，不用人逼人都可感受聖誕節氣氛。8度海逸酒店於即日起至12月17日，一連7日於推出限時優惠冬日夢幻住宿計劃，以$1,500起入住高級客房，即送$1,500餐飲消費額，非常優惠，即睇內文。

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8度海逸酒店亦已準備了華麗的聖誕場地佈置及節日餐飲，包括8度餐廳的節日自助餐、下午茶及池畔廊或花園茶座的六道菜節日特式晚餐，送上獨特節日餐飲體驗。另外更有期間限定的聖誕蛋糕及聖誕烤火雞，於節日期間更添甜蜜與歡樂。於指定日子聖誕老人更會現身餐廳大送神秘節日禮物及有小丑助慶，一於約摰愛或好友們前來慶祝狂歡，感受濃厚聖誕氣氛。