8度海逸酒店自助餐半價優惠 人均$204起歎即開生蠔/鱈場蟹腳/煎鴨肝/龍蝦湯

8度餐廳獨家推出自助餐半價優惠，經酒店eShop預訂自助晚餐或假日自助午餐，每位只需$204起！任食包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口等多款海鮮，復活節假更同享優惠。即睇詳請。

「味」力海鮮自助晚餐提供多款冰鎮海鮮無限任食，包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等，鮮味十足。刺身及壽司區亦無限供應即點即切的新鮮刺身，必食包括三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司。

開胃冷盤和沙律選擇豐富，包括三文魚他他配三文魚籽、潮汕浸花甲、泰式涼拌鮮魷、芝麻沙薑手撕雞及德國香腸沙律等，激發味蕾。現場即製專櫃提供入口即化的煎鴨肝伴黑松露汁及濃郁鮮甜的生滾龍蝦湯。熱葷菜式同樣精彩，如避風塘軟殼蟹、日式清酒慢煮原隻鮑魚、花膠紅燒肉、燒牛肉、燒羊扒、日式免治雞肉棒、紅酒燴牛舌及清蒸石斑等，每款菜式各具特色，帶來層出不窮的味覺體驗。

甜品專區同樣不容錯過，包括經典的燕窩薑汁撞奶、酒店招牌芒果拿破崙、栗子撻、榴槤班戟及意大利軟芝士餅等。自助晚餐更設無限量供應細膩幼滑的Mövenpick雪糕，滿足每一位食客的味蕾。

時間：晚上6時至9時

優惠期：即日起至5月31日

成人 長者 小童 價目 (原價) 星期一至四 $618 $528 $458 星期五至日、公眾假期及前夕 $718 $648 $578

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