8度海逸酒店自助餐買二送四 人均$206歎生蠔/鱈場蟹腳/煎鵝肝

8度海逸酒店8度餐廳最新自助餐優惠買二送四，盡情歎生蠔、鱈場蟹腳及煎鵝肝等佳餚，只需人均$206起！8月更有全新泰饗時光海鮮自助晚餐，除了任食生蠔，仲有避風塘軟殼蟹及各款泰式熱葷熟食，同樣都有買二送四優惠，7月3日12點開搶，即睇詳請！