8度海逸酒店自助餐買二送四 人均$206歎生蠔/鱈場蟹腳/煎鵝肝

8度海逸酒店8度餐廳最新自助餐優惠買二送四，盡情歎生蠔、鱈場蟹腳及煎鵝肝等佳餚，只需人均$206起！8月更有全新泰饗時光海鮮自助晚餐，除了任食生蠔，仲有避風塘軟殼蟹及各款泰式熱葷熟食，同樣都有買二送四優惠，7月3日12點開搶，即睇詳請！
夏日熱辣辣海鮮自助晚餐精選推介：
冰鎮海鮮、刺身及壽司：鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口、和牛刺身、三文魚壽司、燒炙牛肉卷
熱葷：煎鵝肝伴黑松露汁、原盅菜膽花膠燉白舞茸、脆皮乳鴿、燒牛肉、燒羊扒、椒鹽軟殼蟹、紅酒燴牛肋條、泰式香茅燒春雞、避風塘椒鹽荷蘭比目魚、麻辣鮑魚雞煲、香草蒜蓉扒大蝦、麻辣小龍蝦、燒腩肉、脆皮德國鹹豬手
甜品：芒果拿破崙、麻糬忌廉蛋糕、日式芝士蛋糕、雲石芝士蛋糕、鮮果蛋白蛋糕、朱古力慕絲蛋糕、蓮蓉西米布甸、燕窩蒸蛋白、蛋白杏仁荼、Mövenpick雪糕
無限暢飲咖啡及茶（食物款式輪流供應）
8月全新「泰饗時光海鮮」自助晚餐精選推介：
冰鎮海鮮、刺身及壽司：鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口、和牛刺身、三文魚壽司、燒炙牛肉卷
熱葷：燒牛肉、燒羊扒、煎鵝肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、紅酒燴牛肋條、泰式香茅燒春雞、泰式青咖喱大蝦、蒜香牛柳粒、 脆香椒鹽比目魚、香煎龍脷柳配香茅汁、麻辣蜆煲、泰式肉碎炒飯、紅燒花膠伴花菇、脆皮德國鹹豬手
甜品：芒果拿破崙、麻糬忌廉蛋糕、日式芝士蛋糕、榴槤慕絲蛋糕、意大利軟芝士餅、特濃朱古力沙架蛋糕、朱古力慕絲蛋糕、燕窩蒸蛋白、Mövenpick雪糕
無限暢飲咖啡及茶（食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶 –買二送四】
「夏日熱辣辣海鮮」自助晚餐/ 「泰饗時光海鮮」自助晚餐無限暢飲（18:00 – 21:00）
KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,236/4 大2 小，平均HK$206/位（原價 HK$2,472/4大2小）
星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,440/4 大2 小，平均HK$240/位（原價 HK$2,872/4大2小）
*預訂2位成人，送2位成人及2位小童（5歲或以下）
（現場另收原價加一服務費）
立即預訂：請按此
【KKday 快閃限量搶 –買二送二】
「夏日熱辣辣海鮮」自助晚餐/ 「泰饗時光海鮮」自助晚餐無限暢飲（18:00 – 21:00）
KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,236/4 位，平均HK$309/位（原價 HK$2,472/4位）
星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,436/4 位，平均HK$359/位（原價 HK$2,872/4位）
（現場另收原價加一服務費）
立即預訂：請按此
假日自助午餐精選推介：
冰鎮海鮮、刺身及壽司：生蠔、海蝦、海螺及青口、鱈場蟹腳、青檸青酒浸大蜆、蒜香拍青瓜伴海蜇、杞子花雕醉雞翼
熱葷：燒牛肉西冷、脆皮豬腩、燒羊扒/ 燒羊脾、意式香草烤春雞伴黑松露汁、清蒸石班、香煎龍脷配白酒香草汁/ 香煎三文魚配香檳汁、脆香白鰆魚/ 椒鹽荷蘭比目魚、白酒煮藍青口、古法香橙骨、XO 醬時菜炒蝦球、川辣炒雞球、蔥花蟹籽三文魚炒飯
甜品：芒果拿破崙、芒果慕絲餅、紐約芝士蛋糕、藍莓芝士蛋糕、迷你蛋白士多啤梨卷、特濃朱古力蛋糕、薰衣草芝士餅、椰絲忌廉蛋糕、Häagen-Dazs / Mövenpick雪糕
無限暢飲紅/白酒、咖啡、茶（食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶 –買二送一】假日自助午餐連無限暢飲（12:00 – 14:30）
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期HK$936/3 位，平均HK$312/位（原價 HK$1,404/3位）
（現場另收原價加一服務費）
立即預訂：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024年7月3日12:00至7月9日23:59
用餐日期：2024年 7月4日至8月31日
地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店8度餐廳