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2025-01-07 16:00:00

8度海逸酒店 一連7日新春快閃優惠！自助餐買二送二 低至$244/位起

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8度海逸酒店 一連7日新春快閃優惠！自助餐買二送二 低至$244/位起

8度海逸酒店 一連7日新春快閃優惠！自助餐買二送二 低至$244/位起

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8度海逸酒店於1月7日至13日推出新春餐飲快閃優惠，自助晚餐、自助午餐、自家製賀年糕點及新春金玉滿堂喜慶盆菜等全部有折扣！最著數的是自助餐買二送二優惠，人均最平低至$244/位起，新年一於約埋親友去歎返餐！

自助晚餐成人買二送二優惠

酒店eShop預訂自助晚餐及自助午餐，即可享高達成人買二送二優惠，讓您與親朋好友來一頓豐富的美饌！而於 2025 年 1 月 27 日 – 2 月 4 日之自助晚餐時段，更可享賀年美食，包括「撈起」魚生、脆皮有米豬、新春喜慶盆菜及各款自家製賀年糕點等。

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於酒店 eShop 預訂自助晚餐，即享高達成人買二送二優惠！

自助晚餐

快閃優惠

折後平均每位成人價目

星期一至四

(公眾假期及前夕除外)

成人買二送二

HK$309 ^ (原價: HK$618 )

星期五至日、公眾假期及前夕

成人買二送二

HK$359 ^ (原價: HK$718 )

於酒店 eShop 預訂假日自助午餐，即享高達成人買二送二優惠！

自助午餐

快閃優惠

折後平均每位成人價目

星期六、日及公眾假期

成人買二送二

HK$244 ^ (原價: HK$488 )

 

新春年糕/盤菜優惠

另外在酒店eShop賀年糕點及盆菜都有優惠！預訂自家製賀年糕點 3 盒或以上，即可尊享優惠價每盒低至$118，口味包括金箔椰汁年糕、香濃爽甜的黃金滿福榴槤馬蹄糕、人氣如意瑤柱臘味蘿蔔糕及滋補養顏的金箔燕窩桂花糕，每款都是賀年必備！
而預訂新春金玉滿堂喜慶盆菜，並加購矜貴滋補美饌，即可尊享新春金玉滿堂喜慶盆菜優惠價$878 起，盆菜食材豐富，包羅原隻鮑魚、花膠、瑤柱、金蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、自家製燒腩仔、鵝掌、時菜等十多種上乘食材，配上以鮑魚、金華火腿、老雞等矜貴食材熬製的秘製醬汁，，味道香濃。盆菜設 4 位、6 位及 8 位份量，而且更可追加矜貴滋補美饌，適合不同家庭朋友聚會。

賀年糕點

自家製賀年糕點

快閃優惠價

金箔椰汁年糕 (創新口味)

HK$118/ (原價: HK$168)

黃金滿福榴槤馬蹄糕

HK$128/ (原價 HK$178)

金箔燕窩桂花糕

HK$138/ (原價 HK$198)

如意瑤柱臘味蘿蔔糕 (熱賣產品)

HK$148/ (原價 HK$208)

 

 

 

 

 

 

 

 

新春金玉滿堂喜慶盆菜

喜慶盆菜

快閃優惠價

4

HK$878 (原價: HK$975)

6

HK$1,173 (原價: HK$1,303)

8

HK$1,542 (原價: HK$1,713)


 

矜貴滋補美饌

快閃優惠價

發財黃金蟹籽蝦卷 (每份 6 )

HK$236 (原價: HK$268)

發財扣元蹄 (2-3 )

HK$342 (原價: HK$388)

紅燒蝦籽南非刺參 (4 )

HK$430 (原價: HK$488)

滋補佛跳牆 (2-3 )

HK$518 (原價: HK$588)

 

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