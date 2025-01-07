8度海逸酒店 一連7日新春快閃優惠！自助餐買二送二 低至$244/位起

8度海逸酒店於1月7日至13日推出新春餐飲快閃優惠，自助晚餐、自助午餐、自家製賀年糕點及新春金玉滿堂喜慶盆菜等全部有折扣！最著數的是自助餐買二送二優惠，人均最平低至$244/位起，新年一於約埋親友去歎返餐！
自助晚餐成人買二送二優惠
於酒店eShop預訂自助晚餐及自助午餐，即可享高達成人買二送二優惠，讓您與親朋好友來一頓豐富的美饌！而於 2025 年 1 月 27 日 – 2 月 4 日之自助晚餐時段，更可享賀年美食，包括「撈起」魚生、脆皮有米豬、新春喜慶盆菜及各款自家製賀年糕點等。
於酒店 eShop 預訂自助晚餐，即享高達成人買二送二優惠！
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自助晚餐
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快閃優惠
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折後平均每位成人價目
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星期一至四
(公眾假期及前夕除外)
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成人買二送二
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HK$309 起^ (原價: HK$618 起)
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星期五至日、公眾假期及前夕
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成人買二送二
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HK$359 起^ (原價: HK$718 起)
於酒店 eShop 預訂假日自助午餐，即享高達成人買二送二優惠！
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自助午餐
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快閃優惠
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折後平均每位成人價目
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星期六、日及公眾假期
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成人買二送二
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HK$244 起^ (原價: HK$488 起)
新春年糕/盤菜優惠
另外在酒店eShop賀年糕點及盆菜都有優惠！預訂自家製賀年糕點 3 盒或以上，即可尊享優惠價每盒低至$118，口味包括金箔椰汁年糕、香濃爽甜的黃金滿福榴槤馬蹄糕、人氣如意瑤柱臘味蘿蔔糕及滋補養顏的金箔燕窩桂花糕，每款都是賀年必備！
而預訂新春金玉滿堂喜慶盆菜，並加購矜貴滋補美饌，即可尊享新春金玉滿堂喜慶盆菜優惠價$878 起，盆菜食材豐富，包羅原隻鮑魚、花膠、瑤柱、金蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、自家製燒腩仔、鵝掌、時菜等十多種上乘食材，配上以鮑魚、金華火腿、老雞等矜貴食材熬製的秘製醬汁，，味道香濃。盆菜設 4 位、6 位及 8 位份量，而且更可追加矜貴滋補美饌，適合不同家庭朋友聚會。
賀年糕點
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自家製賀年糕點
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快閃優惠價
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金箔椰汁年糕 (創新口味)
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HK$118/盒 (原價: HK$168)
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黃金滿福榴槤馬蹄糕
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HK$128/盒 (原價 HK$178)
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金箔燕窩桂花糕
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HK$138/盒 (原價 HK$198)
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如意瑤柱臘味蘿蔔糕 (熱賣產品)
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HK$148/盒 (原價 HK$208)
新春金玉滿堂喜慶盆菜
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喜慶盆菜
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快閃優惠價
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4 位
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HK$878 (原價: HK$975)
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6 位
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HK$1,173 (原價: HK$1,303)
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8 位
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HK$1,542 (原價: HK$1,713)
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矜貴滋補美饌
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快閃優惠價
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發財黃金蟹籽蝦卷 (每份 6 件)
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HK$236 (原價: HK$268)
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發財扣元蹄 (2-3 位)
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HK$342 (原價: HK$388)
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紅燒蝦籽南非刺參 (4 位)
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HK$430 (原價: HK$488)
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滋補佛跳牆 (2-3 位)
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HK$518 (原價: HK$588)