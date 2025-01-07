8度海逸酒店 一連7日新春快閃優惠！自助餐買二送二 低至$244/位起

8度海逸酒店於1月7日至13日推出新春餐飲快閃優惠，自助晚餐、自助午餐、自家製賀年糕點及新春金玉滿堂喜慶盆菜等全部有折扣！最著數的是自助餐買二送二優惠，人均最平低至$244/位起，新年一於約埋親友去歎返餐！

自助晚餐成人買二送二優惠

於酒店eShop預訂自助晚餐及自助午餐，即可享高達成人買二送二優惠，讓您與親朋好友來一頓豐富的美饌！而於 2025 年 1 月 27 日 – 2 月 4 日之自助晚餐時段，更可享賀年美食，包括「撈起」魚生、脆皮有米豬、新春喜慶盆菜及各款自家製賀年糕點等。