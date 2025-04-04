8度海逸酒店X彩豐櫻花麝香下午茶 人均$128即歎櫻花主題美點/送櫻花麝香沐浴套裝

春櫻綻放的季節，8度海逸酒店與本地護膚品牌彩豐合作，由即日起至6月30日推出限定「櫻花麝香下午茶」。行政總廚以當季食材設計櫻花為主題的粉系美點，搭配櫻花梳打特飲，每位客人還可獲贈彩豐櫻花麝香沐浴套裝及優惠券。透過酒店eShop預訂，人均低至$128即歎盡浪漫寫意的下午茶時光，即睇詳請。

創立近三十年的彩豐，全港擁有32間分店，主打天然護理產品。是次跨界合作，與8度海逸酒店攜手合作呈獻「8度海逸酒店 X 彩豐櫻花麝香下午茶」，呈現浪漫春日氣息：櫻花橄欖油藜麥沙律清新開胃；脆香雞腿淋上特調櫻花醬平衡油膩，金黃蝦丸裹着櫻花粉更添春意；另外甜點亦充滿和風元素，如水信玄餅點綴著鹽漬櫻花；更有傳統櫻餅，包裹紅豆餡，甜而不膩；另有櫻花芝士蛋糕、白豆蓉撻等創意演繹。打卡必影粉色鬆餅佐奶油，搭配氣泡細密的櫻花梳打，清爽十足，一於約定好友體驗這場賞櫻之旅。 8 度海逸酒店 X 彩豐櫻花麝香下午茶 鹹點：藜麥沙律伴櫻花橄欖油、脆香雞腿伴櫻花醬、櫻花脆脆蝦丸、煙三文魚蟹籽配麥包 甜點：水信玄餅、櫻餅、櫻花蛋白卷、櫻花白豆蓉撻、櫻花芝士蛋糕、櫻花鬆餅 飲品：櫻花梳打

下午茶原價每位$198，eShop預訂享65折，人均平日$128，而週末人均$138。惠顧「8度海逸酒店 X 彩豐櫻花麝香下午茶」，每位顧客更可免費獲贈彩豐皇牌產品 - 櫻花麝香沐浴(50ml) 兩支套裝及優惠券，先到先得，送完即止。 預訂連結：請按此