8月24中午12點開搶！香港康得思酒店The Place自助餐買二送二 人均低至$200起

香港康得思酒店推出限時優惠，The Place自助餐買二送二，平均每人低至$200起就可以任食生蠔、龍蝦、鵝肝。即睇優惠詳情！
The Place 呈獻全新「Snap! Crack! Pop!海鮮自助餐」，讓沉浸於鮮甜美味的海洋，品嚐一系列冰鎮海鮮及海鮮主題熱食，並無限暢享精選酒類及飲品。
精選美食：冰上海鮮 - 新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦及鱈場蟹蟹腳、阿根廷紅蝦刺身；
熱盤 - 避風塘炒蟹、西班牙海鮮飯、香煎海鱸魚配忌廉白汁、芝士釀蟹蓋、美國頂級肉眼扒；
清蒸海鮮 - 鮑魚、海蝦、扇貝；現場烹調 - 即煎鵝肝；鐵板燒 - 鹽燒牛舌、牛小排；
甜品 - MÖVENPICK®雪糕、熱情果香蕉慕斯蛋糕、開心果雙層芝士蛋糕、蜂蜜雪
梨陳皮慕斯蛋糕、榴槤千層酥、芝士雞蛋仔；飲品區 - 生啤酒、玫瑰酒、白酒、紅酒、汽水、冰鎮果汁、咖啡/茶（食品款式輪流供應）
【快閃限量搶-買二送二】Snap! Crack! Pop!海鮮自助午餐（12:00-14:30）
KKday 優惠: 星期一至五 HK$883/4 位，平均 HK$220.8/位
星期六至日 HK$1,075/4 位，平均 HK$268.8/位
（已包括加一服務費）
【快閃限量搶-買二送二】Snap! Crack! Pop!海鮮自助晚餐（18:30-21:45）
KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,819/4 位，平均 HK$454.8/位
星期五至日 HK$1,915/4 位，平均 HK$478.8/位
（已包括加一服務費）
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/120282?cid=13367
優惠期 (預訂期) ：2023 年 8 月 24 日 12:00 至 8 月 30 日 23:59
用餐日期：2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日
地址：旺角上海街 555 號香港康得思酒店 L 樓層