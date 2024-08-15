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2024-08-15 16:25:00

8月Klook優惠碼｜銀行獨家折扣第二彈！限時搶海外優惠低至買一送一/全球酒店85折(持續更新)

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8月Klook優惠碼｜銀行獨家折扣第二彈！限時搶海外優惠低至買一送一/全球酒店85折(持續更新)

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8月有不少Klook優惠碼等住大家，出發放試玩優惠等大家可以以每日狂搶各種至抵優惠，更有多個海外體驗低至買一送一，不可錯過逢星期一全球酒店85折優惠及多間銀行信用卡獨家折扣，即睇內文了解詳請！

Klook優惠碼｜銀聯卡專享優惠

香港及澳門Klook用戶憑銀聯卡（卡號以62開頭）預訂指定產品單一淨額簽賬滿指定金額，付款時輸入以下優惠碼，可享88折優惠，合共超過HK$270折扣。

即減HK$72

香港高速鐵路產品滿HK$200輸入優惠碼，最高可減HK$72

使用次數：每名用戶可使用1次
優惠期限：8月15日至8月31日
優惠碼：UPI24HSR08

即減HK$200

指定日本JR鐵路周遊券*滿HK$500輸入優惠碼，最高可減HK$200
(*包括：JR Whole PassJR KyusuJR HokkaidoJR ShikokuJR Central 5條綫路。)

使用次數：每名用戶可使用1次
優惠期限：8月15日至8月31日
優惠碼：BOCOM24A150

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Klook優惠碼｜銀聯卡專享優惠

8月Klook優惠碼｜8月5日Klook Hotel Monday

逢星期一Klook全球酒店85折！ 訂購全球酒店淨房商品，輸入優惠碼享85折優惠，最高可折抵HK$350，最高減HK$350。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：8月5日12:00至8月5日23:59
優惠碼：HOTEL85FD

8月Klook優惠碼｜8月5日Klook Hotel Monday

8月Klook優惠碼｜「出發放試玩！」優惠

數量有限，先用先得！即刻出發放試玩盡每個旅程！

即減HK$25

Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：8月1日至8月31日
優惠碼：FONGSIPLAY25

即減HK$70

購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$70折扣優惠

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：8月1日至8月31日
優惠碼：FONGSIPLAY70

即減HK$110

購買Klook全線活動滿HK$1,900即享HK$110折扣優惠

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：8月1日至8月31日
優惠碼：FONGSIPLAY110

限時瘋搶海外優惠碼

日本優惠碼：東京銀座藝術水族館門票買2送1

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月1日至8月12日
優惠碼：AAMGINZAB2G1

日本優惠碼：讀賣樂園門票 20% 優惠

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月1日至8月11日
優惠碼：YMULTK20OFF

9折指定歐洲國家/美國/加拿大租車服務

適用於香港用戶訂購指定歐洲國家、美國及加拿大租車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$,2000即享9折，最高折扣限額為港幣$200。

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月1日至8月31日
優惠碼：EUROPECAR 

9折全線歐洲鐵路

僅限Klook香港用戶，訂購歐洲點對點鐵路，輸入優惠碼享9折優惠，最高可折抵HK$150。

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月1日至8月31日
優惠碼：EUP2P10OFF

8月Klook優惠碼｜「出發放試玩！」優惠

Klook.com

8月Klook優惠碼｜交通銀行信用卡持卡人專享優惠

推廣期內憑交通銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$150即時折扣！

即減HK$50

憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享HK$50即時折扣優惠。

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)
優惠碼：BOCOM24A50

即減HK$150

憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$150即時折扣優惠。

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)
優惠碼：BOCOM24A150

8月Klook優惠碼｜交通銀行信用卡持卡人專享優惠

8月Klook優惠碼｜WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠

推廣期內憑安信WeWa或EarnMORE 信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$800，並於付款前輸入優惠碼，可享HK$120即時折扣！

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月1日至8月31日
優惠碼：WEWA24AUG

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8月Klook優惠碼｜WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠

8月Klook優惠碼｜AlipayHK 「大變新」獨家旅遊優惠

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