8月Klook優惠碼｜限時搶海外優惠低至買一送一/全球酒店85折/多張信用卡獨家折扣(持續更新)

8月有不少Klook優惠碼等住大家，出發放試玩優惠等大家可以以每日狂搶各種至抵優惠，更有多個海外體驗低至買一送一，不可錯過逢星期一全球酒店85折優惠及多間銀行信用卡獨家折扣，即睇內文了解詳請！

8 月Klook優惠碼｜8月5日Klook Hotel Monday 逢星期一Klook全球酒店85折！ 訂購全球酒店淨房商品，輸入優惠碼享85折優惠，最高可折抵HK$350，最高減HK$350。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：8月5日12:00至8月5日23:59

優惠碼：HOTEL85FD

8月Klook優惠碼｜8月5日Klook Hotel Monday

8 月Klook優惠碼｜「出發放試玩！」優惠 數量有限，先用先得！即刻出發放試玩盡每個旅程！ 即減HK$25 Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠 使用次數：每名用戶僅可使用2次

優惠期限：8月1日至8月31日

優惠碼：FONGSIPLAY25 即減HK$70 購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$70折扣優惠 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：8月1日至8月31日

優惠碼：FONGSIPLAY70 即減HK$110 購買Klook全線活動滿HK$1,900即享HK$110折扣優惠 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：8月1日至8月31日

優惠碼：FONGSIPLAY110 限時瘋搶海外優惠碼 日本優惠碼：東京銀座藝術水族館門票買2送1 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：8月1日至8月12日

優惠碼：AAMGINZAB2G1 日本優惠碼：讀賣樂園門票 20% 優惠 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：8月1日至8月11日

優惠碼：YMULTK20OFF 9折指定歐洲國家/美國/加拿大租車服務 適用於香港用戶訂購指定歐洲國家、美國及加拿大租車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$,2000即享9折，最高折扣限額為港幣$200。 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：8月1日至8月31日

優惠碼：EUROPECAR 9折全線歐洲鐵路 僅限Klook香港用戶，訂購歐洲點對點鐵路，輸入優惠碼享9折優惠，最高可折抵HK$150。 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：8月1日至8月31日

優惠碼：EUP2P10OFF

8 月Klook優惠碼｜交通銀行信用卡持卡人專享優惠 推廣期內憑交通銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$150即時折扣！ 即減HK$50 憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享HK$50即時折扣優惠。 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)

優惠碼：BOCOM24A50 即減HK$150 憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$150即時折扣優惠。 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)

優惠碼：BOCOM24A150

8 月Klook優惠碼｜WeWa或EarnMORE信用卡持卡人專享優惠 推廣期內憑安信WeWa或EarnMORE 信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$800，並於付款前輸入優惠碼，可享HK$120即時折扣！ 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：8月1日至8月31日

優惠碼：WEWA24AUG