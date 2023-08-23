8.25即食麵誕生紀念日 日清免費請全港市民乘搭8號巴士 經典元祖雞汁即食麵登場

為慶祝即食麵誕生65週年，日清香港推出一系列慶祝活動，包括於8月25日免費請全港市民乘搭8號巴士，更推出經典元祖雞汁即食麵；合味道紀念館香港亦一連5日同步推出多項慶祝活動，即睇詳情！

即食麵誕生 65 週年 請全港市民搭 8 號巴士 8月25日為即食麵誕生紀念日，由日清食品創辦人安藤百福先生發明。今年是即食麵誕生65週年紀念，日清食品將於8月25日（五），邀請全港市民免費乘搭九巴路線8號，路線由九龍鐵路站或尖沙咀碼頭出發，途經佐敦、油麻地、何文田、紅磡等地方。巴士車身分別有極搶眼球的「8.25即食麵誕生紀念日」慶祝元素，部分則有座位貼紙以生動有趣的方式呈現即食麵發展歷史，讓乘客們可以在旅程中了解安藤百福先生的三大發明之一。 除此之外，日清食品亦藉即食麵誕生65週年紀念，推出經典元祖雞汁即食麵。元祖雞汁即食麵有別於其他即食麵產品，其麵條已吸滿雞汁及麻油，無須加入調味包，用沸水沖泡即可享用。

合味道紀念館一連 5 日推出五大慶祝活動及優惠 參與巴士應援後，更可順道前往位於尖沙咀中港城的合味道紀念館，一同參與館內的慶祝活動！紀念館將於8月25日至29日一連五日推出五大慶祝活動；紀念館首席創意總監清仔更會於8月25至27日下午2時至5時驚喜現身。所有禮品先到先得，送完即止。 此外，由2023年8月24日至31日，凡於推廣期內到指定超級市場購買日清即食麵系列產品滿指定金額，更可憑收據於現場換領精美禮品。數量有限，送完即止。詳情請參閱https://www.nissinfoods.com.hk/tch/news/press-release-2023-08-birthday。 1. 工作坊送禮 於推廣期內參加「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」或「穀物麥片工作坊」有機會獲得清仔汽球一個或精美消暑紙扇一把。* 2. 紀念品店送禮 於紀念品店消費滿$80，可獲贈清仔餐具套裝一套；於紀念品店消費滿$150，可獲贈清仔摺疊袋一個。

3. 打卡送禮 於紀念館內拍照打卡，並上載到社交媒體 (Facebook / Instagram)，標籤 #合味道紀念香港，即可獲得清仔或日清雞仔明信片一張。* 4. 「日清食品體驗館」打卡賺額外積分 透過WeChat小程式「日清食品體驗館」，在紀念館內簽到打卡，可額外賺取25積分。 5. 加入「日清食品體驗館」會員送禮︰ 即場登記成為WeChat小程式「日清食品體驗館」會員，可獲得精美清仔化妝鏡一塊。