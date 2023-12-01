80年代油站風格Levi’s Tailor Shop@ Clockenflap 打卡 拍GIF D.I.Y音樂節牛服兼贏獎品

長青牛服Levi’s，不僅是美式文化代表，亦是音樂節的寵兒。Levi’s已多年進駐本地最大型音樂節《Clockenflap》，今年亦不例外，於即日起至12月3日，在場內置立Levi’s Tailor Shop，以remix牛仔褸為主題，提供各款獨特設計的牛仔褸讓Clockenflapper試穿，又可即場為牛仔褸添上各種型格飾物，並拍攝專屬動態GIF短片，感受屬於音樂節風格的個人denim wear。

第一站樂迷可到Levi’s 牛仔褸快速變身試身室，這裡陳列多款由不同設計師改造、以美式文化作設計主題的復古型格牛仔褸，甚至絕版的合作限定牛仔褸供Clockenflapper即場試穿，當中有香港知專設計學院(HKDI)合作訂製牛仔褸、Levi’s Tailor Shop 牛仔客製專員手工製作牛仔褸。

Levi’s Tailor Shop特別布置成八十年代美式加油站風格，設在Orbit Stage對出的位置，內裡設有Levi’s迷你牛仔褸擲圈遊戲區、Levi’s Tailor Shop專屬改造區、Levi’s牛仔褸快速變身試身室，以及Levi’s Street Style Runway照相區等4大區域。

D.I.Y 音樂節風格denim jacket

揀了最喜愛的牛仔褸後，可到第二站Levi’s Tailor Shop專屬改造區，現場提供多款手造型格外掛飾物配件，當中如窩釘、流蘇、毛球、珠子、字母扣針等，Clockenflapper可即席挑選點綴自己的Levi’s牛仔褸，或者現場提供試穿的牛仔褸，D.I.Y出自己風格的denim jacket。

拍攝牛 look GIF 短片

於第三站Levi’s Street Style Runway照相區，著上D.I.Y音樂節牛仔褸後，可在此拍下專屬自己的獨特音樂節造型，搖身一變當rock star，只要將360度動態GIF短片分享到Instagram，並標記@Levis_hongkong #LevisAtClockenflap，即可獲贈特別紀念品。