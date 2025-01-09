830件恐龍化石首登港 3萬呎沉浸式古生物化石展覽 中國第一龍/大熊貓祖先/親手摸化石

喜歡恐龍的粉絲有福了！大型恐龍化石展覽「恐龍時代——恐龍古生物化石科普展」將於1月12日開幕。場內分為6大區域，分別介紹草食性及肉食性恐龍、翼龍及魚龍等古生物。現場設有多種互動體驗活動及打卡位，讓參加者化身生物學家，近距離觀察恐龍蛋及體驗恐龍化石挖掘。

830 件化石展品 由1月12日至4月15日期間，大型沉浸式恐龍化石展覽於11 SKIES開幕。現場設有6大區域：「密林龍部落」、「沼澤馬戲團」、「翼裝俱樂部」、「有氧深潛者」、「獵食競技場」、「巨龍陰影下」，讓參觀者認識有關恐龍的知識及欣賞830件古生物化石展品。全部化石均為真實古生物化石，並非複製品。展覽矚目展品必屬有「中國第一龍」之稱的許氏祿豐龍化石。許氏祿豐龍是中國古生物學家第一次獨立挖掘、研究、裝架及命名的恐龍，意義重大。同場亦有展出同為肉食性恐龍的竊蛋龍及多棘沱江龍。如果對恐龍尺寸大小毫無概念的話，現場模擬馬門溪龍的近7米長尾巴，參觀者可切身感受恐龍的真實尺寸。

少見巨型完整海百合化石 「有氧深潛者」展區中，同樣擺放多種海洋古生物化石，當中包括巨型及極為完整的海百合化石及較少人熟悉的魚龍等。由於海百合屬無脊椎棘皮動物，身體會隨海水擺動，所以較難發現像展品般巨大且清晰的海百合。另一魚龍展品黔魚龍化石據聞索全場最貴，雖然其尺寸細於海百合化石，但依然能清楚看見骨骼細節，值得駐足欣賞。

翼龍是不少恐龍粉絲至愛的恐龍種類。參觀者只要將現場設置的望遠鏡對準翼龍化石，化石便立即被「激活」，望遠鏡亦提供翼龍小檔案。大熊貓熱潮繼續席捲香港，展覽內亦有擺放現代大熊貓祖先「巴氏大熊貓」的化石，讓人了解更多大熊貓演化歷程。

可落手摸恐龍化石 有別於其他展覽的只可遠觀不可觸碰的規矩。「恐龍時代——恐龍古生物化石科普展」的參觀者可親手觸摸恐龍股骨，感受蜥腳類恐龍股骨的觸感之餘，更能滿足自己對恐龍的好奇心。

可落手摸恐龍化石

多種互動活動及打卡位 除了豐富的展品外，展覽同時提供多個打卡位及親子互動活動。展覽入口處已經擺放3隻恐龍化石迎接各位，入場前不妨先與近3米高的恐龍合照。踏入展區，巨型恐龍頭破牆而出，絕對是另一打卡熱點。小朋友可於恐龍蛋內擺甫士，與旁邊的小恐龍齊齊鬥惡。拍照後不妨參與互動遊戲，選擇一隻喜歡的恐龍，發揮創意塗鴉恐龍身體，創作別具個人風格的恐龍。完成創作後，作品更會在大屏幕上出現。家長及小朋友亦可化身為生物學家，體驗挖掘恐龍化石碎片；或參與恐龍科普小課堂，由講解員介紹恐龍習性及演化過程。現場同時售賣紀念卡，可在特定位置蓋上恐龍印象，為展覽留下特別珍藏品。

「恐龍時代——恐龍古生物化石科普展」詳情： 展覽日期：1月12日至4月15日 開放時間：早上10時至晚上8時 地址：香港國際機場航天城 11 SKIES 中庭「繁星匯」 有興趣人士可透過美團、點評、貓眼 app、貓眼小程序、抖音、小紅書、m 站、格瓦拉 app、港中旅線上平台、港中旅線下門店等多種渠道購買門票。