熱門搜尋:
美斯訪香港 盛勁為 23條立法 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-31 16:45:42

85折享Pizza Hut全新「Flower Hut花花批」哈蝦海鮮花+Beefy牛肋花 啖啖超Cheesy

分享：
85折享Pizza Hut全新「Flower Hut花花批」哈蝦海鮮花+Beefy牛肋花 啖啖超Cheesy

85折享Pizza Hut全新「Flower Hut花花批」哈蝦海鮮花+Beefy牛肋花 啖啖超Cheesy

農曆新年就到，亦代表決定全年幸福的情人節亦同時逐步迫近，Pizza Hut已經搖身一變成為Flower Hut，為你花盡心思搶「鮮」帶來花巧又花心機的全新「Flower Hut花花批」系列，超吸睛造型+超有內涵肯定令你不花吹灰之力就攞滿分！由即日起，Pizza Hut於全線分店推出期間限定「哈蝦海鮮花」和「Beefy牛肋花」，超IGable的花型芝心批邊啖啖Cheesy，專為海鮮Fans及牛魔王而設，必定有一款是心頭好！多款期間限定新品亦驚喜登場，包括海龍皇湯、三重芝士慢煮牛肋條焗飯及黃金魚餅，供應期有限，售完即止。Pizza Hut亦同步為Hut Rewards會員帶來驚喜著數，由即日起至27日，會員憑Pizza Hut應用程式內電子優惠券，購買「Flower Hut花花批系列」（單點必勝批或套餐）即享85折優惠！正所謂送花不如送Flower Hut，今個新年和情人節就以Pizza Hut花足心思製作的花花批盡表心意兼向另一半大聲示愛，親朋好友食過新一年「花」開富貴，女神食過心「花」怒放，從此日日都是情人節！

花花芝心批邊 送花都花心思過人

新年聚會、情人節撐枱腳諗食咩好頭痕？一於搵Flower Hut幫手！Pizza Hut全新期間限定 Flower Hut花花批」包括「哈蝦海鮮花」和「Beefy牛肋花」兩個花款，有辣有唔辣任君選擇。單點以外更有套餐，由情人甜蜜共享2人餐至新年歡聚8人餐俱備，配搭精選主食及小食，套餐超值價低至港幣$284起！花型芝心批造型要幾花巧有幾花巧，每片「花瓣」綴以一顆忌廉芝士球增添「芝」味。「哈蝦海鮮花」有珍寶大蝦、精選海鮮，加上香辣爆炒沙律醬，啖啖超級惹味！Pizza Hut更首次破格推出牛肋Pizza，用秘製醬汁慢煮燴製無骨牛肋條製成「Beefy牛肋花」，每口濃郁肉香超beefy！花花批邊加海鮮和牛肉的配搭，絕對是花盡心思的驚喜之作。多款期間限定產品包括「海龍皇湯」、「三重芝士慢煮牛肋條焗飯」及「黃金魚餅」亦不容錯過，既可單點，亦可跟配套餐自選配搭。即刻打開Pizza Hut手機應用程式或網站落單！

Ad Block
哈蝦海鮮花｜單點價：港幣$216（大批） 港幣$179（普通批） Beefy牛肋花｜單點價：港幣$216（大批） 港幣$179（普通批） 海龍皇湯｜單點價：港幣$42 套餐加配價：港幣$15 三重芝士慢煮牛肋條焗飯｜單點價：港幣$83 黃金魚餅（包含於花花批套餐內）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受