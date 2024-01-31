85折享Pizza Hut全新「Flower Hut花花批」哈蝦海鮮花+Beefy牛肋花 啖啖超Cheesy

農曆新年就到，亦代表決定全年幸福的情人節亦同時逐步迫近，Pizza Hut已經搖身一變成為Flower Hut，為你花盡心思搶「鮮」帶來花巧又花心機的全新「Flower Hut花花批」系列，超吸睛造型+超有內涵肯定令你不花吹灰之力就攞滿分！由即日起，Pizza Hut於全線分店推出期間限定「哈蝦海鮮花」和「Beefy牛肋花」，超IGable的花型芝心批邊啖啖Cheesy，專為海鮮Fans及牛魔王而設，必定有一款是心頭好！多款期間限定新品亦驚喜登場，包括海龍皇湯、三重芝士慢煮牛肋條焗飯及黃金魚餅，供應期有限，售完即止。Pizza Hut亦同步為Hut Rewards會員帶來驚喜著數，由即日起至2月7日，會員憑Pizza Hut應用程式內電子優惠券，購買「Flower Hut花花批系列」（單點必勝批或套餐）即享85折優惠！正所謂送花不如送Flower Hut，今個新年和情人節就以Pizza Hut花足心思製作的花花批盡表心意兼向另一半大聲示愛，親朋好友食過新一年「花」開富貴，女神食過心「花」怒放，從此日日都是情人節！
花花芝心批邊 送花都花心思過人
新年聚會、情人節撐枱腳諗食咩好頭痕？一於搵Flower Hut幫手！Pizza Hut全新期間限定 「Flower Hut花花批」包括「哈蝦海鮮花」和「Beefy牛肋花」兩個花款，有辣有唔辣任君選擇。單點以外更有套餐，由情人甜蜜共享2人餐至新年歡聚8人餐俱備，配搭精選主食及小食，套餐超值價低至港幣$284起！花型芝心批造型要幾花巧有幾花巧，每片「花瓣」綴以一顆忌廉芝士球增添「芝」味。「哈蝦海鮮花」有珍寶大蝦、精選海鮮，加上香辣爆炒沙律醬，啖啖超級惹味！Pizza Hut更首次破格推出牛肋Pizza，用秘製醬汁慢煮燴製無骨牛肋條製成「Beefy牛肋花」，每口濃郁肉香超beefy！花花批邊加海鮮和牛肉的配搭，絕對是花盡心思的驚喜之作。多款期間限定產品包括「海龍皇湯」、「三重芝士慢煮牛肋條焗飯」及「黃金魚餅」亦不容錯過，既可單點，亦可跟配套餐自選配搭。即刻打開Pizza Hut手機應用程式或網站落單！