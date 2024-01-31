85折享Pizza Hut全新「Flower Hut花花批」哈蝦海鮮花+Beefy牛肋花 啖啖超Cheesy

農曆新年就到，亦代表決定全年幸福的情人節亦同時逐步迫近，Pizza Hut已經搖身一變成為Flower Hut，為你花盡心思搶「鮮」帶來花巧又花心機的全新「Flower Hut花花批」系列，超吸睛造型+超有內涵肯定令你不花吹灰之力就攞滿分！由即日起，Pizza Hut於全線分店推出期間限定「哈蝦海鮮花」和「Beefy牛肋花」，超IGable的花型芝心批邊啖啖Cheesy，專為海鮮Fans及牛魔王而設，必定有一款是心頭好！多款期間限定新品亦驚喜登場，包括海龍皇湯、三重芝士慢煮牛肋條焗飯及黃金魚餅，供應期有限，售完即止。Pizza Hut亦同步為Hut Rewards會員帶來驚喜著數，由即日起至2月7日，會員憑Pizza Hut應用程式內電子優惠券，購買「Flower Hut花花批系列」（單點必勝批或套餐）即享85折優惠！正所謂送花不如送Flower Hut，今個新年和情人節就以Pizza Hut花足心思製作的花花批盡表心意兼向另一半大聲示愛，親朋好友食過新一年「花」開富貴，女神食過心「花」怒放，從此日日都是情人節！