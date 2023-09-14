9月自助餐優惠丨香港文華東方酒店自助晚餐買一送一！人均$401起 任食龍蝦/長腿蟹

又有自助餐限時優惠，各位有口福啦！Klook推出香港文華東方酒店自助晚餐買一送一，平均每人$401起就可以任食龍蝦、長腿蟹、鮑魚、烤牛肋骨、慢煮羊臀肉，文華芝士蛋糕等多款美食。今晚9點開搶，即睇優惠詳情！
【快閃限時買一送一】週五至週六晚市自助餐
任食長腿蟹、龍蝦 (兩位起，已包加一服務費)
只需加$801起 （人均：$401起）
自助晚餐精選美食（菜單）：凍海鮮 - 龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、海螺、青口、蝦；刺 身、沙律、芝士盤、海南雞飯、泰式粉麵檔、烤牛肋骨、烤羊鞍、焗蠔、煎鴨胸、慢煮羊臀 肉、蟹肉炒飯、文華特色蛋糕及雪糕吧。（菜式輪流供應）
優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/83757/?aid=33620
限時開賣日期： 9月14日9PM 至 9月20日
適用日期: 9月15日至30日
地址：香港中環干諾道中 5 號
Klook同時推出香港客戶限定的指定信用卡/支付工具專享優惠，PayMe用戶可享高達$130折扣。使用PayMe作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼：
優惠：即日至10月31日，消費滿$500或以上輸入優惠碼【23PAYME50】，即減$50；
Klook 9週年優惠：由2023年9月8日至9月22日，消費滿港幣800元或以上輸入優惠碼【23PAYME80】，即減$80。