9月自助餐優惠丨香港文華東方酒店自助晚餐買一送一！人均$401起 任食龍蝦/長腿蟹

適用日期: 9月15日至30日

自助晚餐精選美食（菜單）：凍海鮮 - 龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、海螺、青口、蝦；刺 身、沙律、芝士盤、海南雞飯、泰式粉麵檔、烤牛肋骨、烤羊鞍、焗蠔、煎鴨胸、慢煮羊臀 肉、蟹肉炒飯、文華特色蛋糕及雪糕吧。（菜式輪流供應）

只需加$801起 （人均：$401起）

Klook同時推出香港客戶限定的指定信用卡/支付工具專享優惠，PayMe用戶可享高達$130折扣。使用PayMe作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼：

優惠：即日至10月31日，消費滿$500或以上輸入優惠碼【23PAYME50】，即減$50；

Klook 9週年優惠：由2023年9月8日至9月22日，消費滿港幣800元或以上輸入優惠碼【23PAYME80】，即減$80。