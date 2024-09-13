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生活
2024-09-13 11:49:00

9月Klook優惠碼｜全球酒店85折/銀行獨家88折優惠(持續更新)

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9月Klook優惠碼｜摩羯颱風折扣/銀行獨家88折優惠(持續更新)

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9月Klook優惠碼登場！除了有多間銀行獨家折扣，享受更多優惠外，颱風摩羯期間，還有特別限時優惠等住你，打風期間以折扣價計劃。立即查看內文了解詳情，不要錯過這些至抵優惠！

9月Klook優惠碼｜摩羯颱風折扣/銀行獨家88折優惠(持續更新)

Klook優惠碼｜逢星期一！全球酒店85

逢星期一瘋搶85折優惠碼！預訂全線酒店，單一消費滿HK$1,50085折，最高減HK$350

使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：9月16 12:00至99 23:59
9月16優惠碼：HOTEL85EF

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Klook優惠碼｜逢星期一！全球酒店85折

Klook優惠碼｜9月限量優惠碼

數量有限，先用先得！

即減HK$25

Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用2次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：SEPJOY25

即減HK$65

購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：SEPJOY65

Klook優惠碼｜包車優惠

機場接送包車服務9

香港用戶訂購機場接送包車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$400即享9折，最高折扣限額為港幣$40

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至10月2日
優惠碼：HKMCAT10

包車服務9

適用於香港用戶訂購包車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$1,000即享9折，最高折扣限額為港幣$100

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至10月2日
優惠碼：HKMCCC10

 

Klook優惠碼｜摩羯颱風限時優惠

Klook推限時颱風優惠碼，滿HK$800HK$100，計劃下個旅程！無論去日韓睇紅葉，定去內地短線遊，或其他地方渡假，每個旅行都放試玩到盡！適用於全線產品，但不包括迪士尼樂園、海洋公園、日本環球影城，及由Klook不定時公佈的相關產品或活動。

優惠期限：9月5日15:30至9月7日23:59
優惠碼：YAGI100

Klook優惠碼｜銀聯卡專享優惠

帶銀聯卡出境消費，體驗一次安全、便利、舒適嘅支付旅程！

香港及澳門Klook用戶憑銀聯卡（卡號以62開頭）預訂指定產品單一淨額簽賬滿指定金額，付款時輸入以下優惠碼，可享88折優惠。

［至荀限時優惠］全線產品

滿HK$11可減HK$10

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24SEP10

香港高速鐵路產品

滿HK$20088折，最高可減HK$72

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24HSR09

指定日本JR鐵路周遊券*及新幹線車票

*包括：JR Whole PassJR KyusuJR HokkaidoJR ShikokuJR Central 5條綫路

滿HK$50088折，最高可減HK$200

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24JR09

導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩

滿HK$20088折，最高可減HK$150

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24TA09

全球酒店淨房住宿

滿HK$50088折，最高可減HK$200

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24HT09

交通及租車服務

任何消費享88折，最高可減HK$100

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24MB09

餐飲美食

滿HK$20088折，最高可減HK$150

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24FB09

景點門票

滿HK$20088折，最高可減HK$150

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至9月30日
優惠碼：UPI24ATT09

Klook優惠碼｜美國運通卡專屬優惠

以合資格美國運通卡單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼，可享低至一折優惠。

美國運通卡享HK$50優惠

單一淨額簽賬滿HK$500或以上，再輸入指定優惠碼，即減HK$50。(優惠碼將每星期更新)

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至10月27日
優惠碼：AMEX9B50

美國運通卡享HK$120優惠

合資格美國運通卡會員於推廣期內單一簽賬淨值滿HK$1,000或以上，並於結賬時輸入指定優惠碼，可享HK$120優惠。(優惠碼將每星期更新)

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月1日至10月27日
優惠碼：AMEX9B120

美國運通卡享一折優惠

合資格美國運通卡會員於推廣期內預訂全球指定主題樂園、景點門票及水上樂園輸入指定優惠碼，可享低至一折優惠，最高減HK$500。

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：9月6日至10月27日
優惠碼：AMEX24TP

Klook優惠碼｜美國運通卡專屬優惠

Klook.com

Klook優惠碼｜交通銀行信用卡持卡人專享優惠

推廣期內憑交通銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$150即時折扣！

即減HK$50

憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享HK$50即時折扣優惠。

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)
優惠碼：BOCOM24A50

即減HK$150

憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$150即時折扣優惠。

使用次數：每名用戶可使用2次
優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)
優惠碼：BOCOM24A150

Klook優惠碼｜交通銀行信用卡持卡人專享優惠

Klook優惠碼｜Citi Mastercard客戶專賞酒店優惠

Citi Mastercard信用卡及扣賬卡預訂全球酒店淨房住宿單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上，輸入以下優惠碼專享85折優惠！

每單交易最高可享HK$200折扣；名額於每週一凌晨12點發放。

使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠期限：8月19日至11月3日
優惠碼：

92日至8日之優惠碼：【CITI24HT9A

99日至15日之優惠碼：【CITI24HT9B

916日至22日之優惠碼：【CITI24HT9C

923日至29日之優惠碼：【CITI24HT9D

930日至106日之優惠碼：【CITI24HT9E

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Klook優惠碼｜Citi Mastercard客戶專賞酒店優惠

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