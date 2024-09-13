9月Klook優惠碼登場！除了有多間銀行獨家折扣，享受更多優惠外，颱風摩羯期間，還有特別限時優惠等住你，打風期間以折扣價計劃。立即查看內文了解詳情，不要錯過這些至抵優惠！

Klook優惠碼｜9月 限量 優惠碼

數量有限，先用先得！

即減HK$25

Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

使用次數：每名用戶僅可使用2次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：SEPJOY25

即減HK$65

購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠

使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：SEPJOY65

Klook優惠碼｜包車優惠

機場接送包車服務9折

香港用戶訂購機場接送包車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$400即享9折，最高折扣限額為港幣$40。

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至10月2日

優惠碼：HKMCAT10

包車服務9折

適用於香港用戶訂購包車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$1,000即享9折，最高折扣限額為港幣$100。

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至10月2日

優惠碼：HKMCCC10

Klook優惠碼｜ 摩羯颱風限時 優惠

Klook推限時颱風優惠碼，滿HK$800減HK$100，計劃下個旅程！無論去日韓睇紅葉，定去內地短線遊，或其他地方渡假，每個旅行都放試玩到盡！適用於全線產品，但不包括迪士尼樂園、海洋公園、日本環球影城，及由Klook不定時公佈的相關產品或活動。

優惠期限：9月5日15:30至9月7日23:59

優惠碼：YAGI100

Klook優惠碼｜ 銀聯卡專享優惠

帶銀聯卡出境消費，體驗一次安全、便利、舒適嘅支付旅程！

香港及澳門Klook用戶憑銀聯卡（卡號以62開頭）預訂指定產品單一淨額簽賬滿指定金額，付款時輸入以下優惠碼，可享88折優惠。

［至荀限時優惠］全線產品

滿HK$11可減HK$10

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24SEP10

香港高速鐵路產品

滿HK$200享88折，最高可減HK$72

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24HSR09

指定日本JR鐵路周遊券*及新幹線車票

*包括：JR Whole Pass、JR Kyusu、JR Hokkaido、JR Shikoku、JR Central ， 共5條綫路

滿HK$500享88折，最高可減HK$200

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24JR09

導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩

滿HK$200享88折，最高可減HK$150

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24TA09

全球酒店淨房住宿

滿HK$500享88折，最高可減HK$200

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24HT09

交通及租車服務

任何消費享88折，最高可減HK$100

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24MB09

餐飲美食

滿HK$200享88折，最高可減HK$150

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24FB09

景點門票

滿HK$200享88折，最高可減HK$150

使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24ATT09