9月Klook優惠碼｜摩羯颱風折扣/全球酒店85折/銀行獨家88折優惠(持續更新)

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優惠期限：9月9日 12:00至9月9日 23:59

9月9優惠碼：HOTEL85AF

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優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：SEPJOY25 即減HK$65 購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：9月1日至9月30日

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優惠期限：9月1日至10月2日

優惠碼：HKMCAT10 包車服務9折 適用於香港用戶訂購包車服務（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$1,000即享9折，最高折扣限額為港幣$100。 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至10月2日

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優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24SEP10 香港高速鐵路產品 滿HK$200享88折，最高可減HK$72 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24HSR09 指定日本JR鐵路周遊券*及新幹線車票 *包括：JR Whole Pass、JR Kyusu、JR Hokkaido、JR Shikoku、JR Central ， 共5條綫路 滿HK$500享88折，最高可減HK$200 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24JR09 導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩 滿HK$200享88折，最高可減HK$150 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24TA09 全球酒店淨房住宿 滿HK$500享88折，最高可減HK$200 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24HT09 交通及租車服務 任何消費享88折，最高可減HK$100 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24MB09 餐飲美食 滿HK$200享88折，最高可減HK$150 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24FB09 景點門票 滿HK$200享88折，最高可減HK$150 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至9月30日

優惠碼：UPI24ATT09

Klook優惠碼｜ 美國運通卡專屬優惠 以合資格美國運通卡單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼，可享低至一折優惠。 美國運通卡享HK$50優惠 單一淨額簽賬滿HK$500或以上，再輸入指定優惠碼，即減HK$50。(優惠碼將每星期更新) 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至10月27日

優惠碼：AMEX9A50 美國運通卡享HK$120優惠 合資格美國運通卡會員於推廣期內單一簽賬淨值滿HK$1,000或以上，並於結賬時輸入指定優惠碼，可享HK$120優惠。(優惠碼將每星期更新) 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月1日至10月27日

優惠碼：AMEX9A120 美國運通卡享一折優惠 合資格美國運通卡會員於推廣期內預訂全球指定主題樂園、景點門票及水上樂園輸入指定優惠碼，可享低至一折優惠，最高減HK$500。 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：9月6日至10月27日

優惠碼：AMEX24TP

Klook優惠碼｜ 交通銀行信用卡持卡人專享優惠 推廣期內憑交通銀行信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享高達HK$150即時折扣！ 即減HK$50 憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享HK$50即時折扣優惠。 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)

優惠碼：BOCOM24A50 即減HK$150 憑交通銀行信用卡預訂活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$150即時折扣優惠。 使用次數：每名用戶可使用2次

優惠期限：8月1日至9月30日(每月各1500個名額)

優惠碼：BOCOM24A150

Klook優惠碼｜ Citi Mastercard 客戶專賞酒店優惠 憑Citi Mastercard信用卡及扣賬卡預訂全球酒店淨房住宿單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上，輸入以下優惠碼專享85折優惠！ 每單交易最高可享HK$200折扣；名額於每週一凌晨12點發放。 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠期限：8月19日至11月3日

優惠碼： 9月2日至8日之優惠碼：【CITI24HT9A】 9月9日至15日之優惠碼：【CITI24HT9B】 9月16日至22日之優惠碼：【CITI24HT9C】 9月23日至29日之優惠碼：【CITI24HT9D】 9月30日至10月6日之優惠碼：【CITI24HT9E】

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