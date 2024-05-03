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生活
2024-05-03 16:30:00

9點開搶！ 深圳硬石酒店住宿低至33折 免費升級搖滾尊尚全景房/包早晚餐+親子活動 人均$349/位起

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9點開搶！ 深圳硬石酒店住宿低至33折 免費升級搖滾尊尚全景房/包早晚餐+親子活動 人均$349/位起

9點開搶！ 深圳硬石酒店住宿低至33折 免費升級搖滾尊尚全景房/包早晚餐+親子活動 人均$349/位起

又有酒店優惠！深圳硬石酒店推出住宿優惠，低至33折。首間預訂可免費升級至搖滾尊尚全景房，入住包連自助早餐、晚餐及親子烘焙項目1最平人均$349/位起，即睇詳情！

深圳硬石酒店位於觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，是硬石酒店集團在中國大陸開設的第一家品牌酒店，將硬石招牌式的服務融入到中國現代建築風格中，酒店為賓客們營造出廣東省別緻的奢華入住體驗，更設有免費泊車位；大家更可在屋頂游泳池旁的日光躺椅上放鬆身心。

鄰近亦有多個好去處包括觀瀾湖新城商場、觀瀾湖生態運動公社、《宇宙迷航》兒童遊樂場等，全部都是步行距離，非常方便！

摩天輪 激戰鯊魚島 觀瀾湖網紅生態運動公社 深圳硬石酒店

38折】首間預訂免費升級至搖滾尊尚全景房連自助早餐、自助晚餐、親子烘焙項目、音樂藏品之旅打卡

KKday優惠：HK$1,404/晚起（最多2位成人及1位小童入住，已包括10%服務費）

星期日至四入住 HK$1,404/晚，星期五入住 HK$1,511/晚，星期六入住 HK$1,619/晚；67-8 日、29-30 HK$1,836/

-入住豪華大床或雙床房一晚，首間預訂免費升級至搖滾尊尚全景房；首 5 間預訂免費升級至搖滾尊尚房。

-退房日享用中西式自助早餐

- 入住日於SESSIONS全日制餐廳享用自助晚餐

- 6ROXITY俱樂部：小小廚師兒童烘培1位（烘培工程週一至週五下午 1500 有一場，週六日上午下午各一場，入住時在前台預約）

- 標配SONY藍牙音響，立體環繞音樂之聲，免費租借 Fender 電吉他或黑膠唱片機

- 音樂藏品之旅打卡 (需提前1天預約)

- 免費使用6 BODY ROCK健身房+ROXITY俱樂部+26樓網紅天台戶外泳池

深圳硬石酒店 深圳硬石酒店 - 豪華大床房 深圳硬石酒店 - 豪華雙床房

36折】首間預訂免費升級至搖滾尊尚全景房連自助早餐、卡魯冰雪娛雪套票、餐飲85折、音樂藏品之旅打卡

KKday優惠：HK$1,295/晚起（最多2位成人及1位小童入住，已包括10%服務費）

星期日至四入住 HK$1,294/晚，星期五至六入住 HK$1,510/晚，星期四入住 HK$1,432/晚；6 7-8日、29-30 HK$1,726/

- 入住豪華大床或雙床房一晚，首間預訂免費升級至搖滾尊尚全景房 5 間預訂免費升級至搖滾尊尚房

- 退房日享用中西式自助早餐

- 卡魯冰雪2小時娛雪成人票兩張（地址：觀瀾湖生態運動公社內，距離飯店步行約 5分鐘），位於觀瀾湖生態運動公社內，是深圳室內大型娛雪及滑雪館。室內模擬造雪技術讓雪質接近天然粉雪 。雪道為麵條雪，滑雪過程中更平穩體驗感更好。

- 堂食用餐享正價85折（不與其他優惠同享），不限餐廳，不限餐段

- 標配SONY藍牙音響，立體環繞音樂之聲，免費租借 Fender 電吉他或黑膠唱片機

- 音樂藏品之旅打卡 (需提前1天預約)

- 免費使用6 BODY ROCK健身房+ROXITY俱樂部+26樓網紅天台戶外泳池

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音樂藏品之旅打卡 網紅天台戶外泳池 頂層天際泳池

33折】入住豪華房連自助早餐、下午茶、音樂藏品之旅打卡

KKday 優惠：HK$1,046/ 起（原價：HK$3,171/晚）

（最多2位成人+1小童入住12晚，已包括 10%服務費）

星期日至四入住 HK$1,046/組，星期五入住 HK$1,154/組，星期六入住 HK$1,262/

- 入住豪華大床或雙床房一晚，首間預訂免費升級至搖滾尊尚全景房 5 間預訂免費升級至搖滾尊尚房

- 退房日享用 2 成人份中西式自助早餐，可額外贈送一位 1.2 米以下兒童早餐

- 入住日享用雙人下午茶

- 標配SONY藍牙音響，立體環繞音樂之聲，免費租借Fender電吉他或黑膠唱片機

- 音樂藏品之旅打卡 (需提前1天預約)

- 免費使用6 BODY ROCK健身房+ROXITY俱樂部+26樓網紅天台戶外泳池

ROXITY俱樂部 ROXITY俱樂部

優惠日期：2024 5 3 21:00 5 9 23:59

入住日期：2024 5 4 日至 7 15

酒店地址：深圳市龍華新區觀瀾高爾夫大道 9

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