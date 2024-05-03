又有酒店優惠！深圳硬石酒店推出住宿優惠，低至33折。首間預訂可免費升級至搖滾尊尚全景房，入住包連自助早餐、晚餐及親子烘焙項目1最平人均$349/位起，即睇詳情！

深圳硬石酒店位於觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，是硬石酒店集團在中國大陸開設的第一家品牌酒店，將硬石招牌式的服務融入到中國現代建築風格中，酒店為賓客們營造出廣東省別緻的奢華入住體驗，更設有免費泊車位；大家更可在屋頂游泳池旁的日光躺椅上放鬆身心。

鄰近亦有多個好去處包括觀瀾湖新城商場、觀瀾湖生態運動公社、《宇宙迷航》兒童遊樂場等，全部都是步行距離，非常方便！