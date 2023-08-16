9點開搶｜淺水灣大型萬聖節派對《七門教》早鳥優惠！$333玩沉浸式鬼屋/黑魔法表演/邪門主題市集

踏入農曆七月初一鬼門關大開，KKday將於今晚(8月16日)晚上9時推出「港鬼故呈獻：2023萬聖節《七門教》慶典門票早鳥優惠」！參加10月淺水灣The Pulse「港鬼故」大型萬聖節派對，到時會有沉浸式驚慄鬼屋體驗，活動更誠邀國際台灣東方魔團，精心設計大型魔術，以精湛手法表演「七門黑魔法」，早鳥優惠每人只需$333！

萬聖節品牌「港鬼故」於2023萬聖節呈獻《七門教》慶典！邪門活動為港鬼仔女帶來慶祝萬聖節全新恐怖形態，不單是傳統鬼屋。慶典內容包括沉浸式大型鬼屋、國際得奬大型魔術表演、藝術展覽、生態展覽和市集，Festival Day 還有誘惑心靈的傳教音樂騷等，在淺水灣的ThePulse 打造香港大型萬聖節派對。詭異體驗嚇足一日，絕對是今年萬聖節的好去處！

《七門教》慶典活動包括：

七門聖殿：招募各位入教，參加沉浸式驚慄鬼屋體驗。鬼屋內含內含電影級驚慄駭人特技化妝，加上令人心寒的場景佈置，膽小勿進！

七門黑魔法：透過國際得獎魔術團的精湛手法，見證禁忌黑魔法的神蹟顯靈。活動誠邀國際台灣東方魔團，精心設計罕有大型魔術，引各位教徒入局見證神蹟！

邪門藝術展：與 Hong Kong Fringe Club 藝穗會協辦，匯集各地畫家的詭異創作，讓你深陷於黑暗藝術，感受其中蘊含的美與詭異的吸引力。

「魔宴」展覽：與 Petty Things 合辦，追隨生態女巫的足跡，揭開神秘生物界儀式的禁忌之門，包你大開眼界。

鬼混市集/ 邪門主題市集：深入黑暗魔法市集，探索檔主的神秘奇趣珍藏，一嚐驚慄誘惑的美食，是最型最潮最邪品味市集。

信徒打卡區：於最邪最黑暗領域打卡留念，將黑暗的你永遠凝固在恐怖的時刻。

傳教音樂騷：集合不同誘惑心靈音樂單位，用音樂教育心靈，引領你進入瘋狂的崇拜之夜。